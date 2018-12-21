Онлайн-конференция "Контроль и надзор по-новому: практика применения" пройдет на сайте БЕЛТА 22 декабря

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Онлайн-конференция "Контроль и надзор по-новому: практика применения" состоится на сайте БЕЛТА 22 декабря с 11.00 до 12.00. Конференция организована совместно с Комитетом государственного контроля Беларуси.

16 октября 2017 года принят указ №376 "О мерах по совершенствованию контрольной (надзорной) деятельности", который изменил правила проведения проверок. Акцент контролеров сместился на профилактику. Насколько изменен подход контролирующих органов к проверяемым субъектам? Как новшества отразятся на работе предпринимателей и компаний, насколько снизится нагрузка на субъекты хозяйствования? Как формировался план выборочных проверок на первое полугодие 2019 года и какие субъекты в него включены? Кто теперь контролирует контролеров?

Прокомментируют особенности применения новых подходов к проверочной деятельности, а также ответят на волнующие субъекты хозяйствования вопросы начальник отдела организации контрольной (надзорной) деятельности - заместитель начальника управления координации деятельности контролирующих (надзорных) органов Комитета государственного контроля Андрей Асташонок и начальник отдела контроля и анализа контрольной (надзорной) деятельности Комитета государственного контроля Елена Горнак.

Вопросы можно задавать заранее или непосредственно во время проведения конференции на сайте БЕЛТА в разделе "ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ". Ответы будут публиковаться 22 декабря после 11.00 по мере готовности.-0-