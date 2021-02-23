Онлайн-конференция о декларировании доходов граждан за 2020 год пройдет 25 февраля на сайте БЕЛТА

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Онлайн-конференция "Декларирование доходов граждан за 2020 год: практические вопросы" пройдет на сайте БЕЛТА 25 февраля с 11.00 до 12.00.

В соответствии с Налоговым кодексом граждане Беларуси ежегодно представляют в налоговые органы декларацию по подоходному налогу. Срок подачи декларации - до 31 марта.

Кто должен представить налоговую декларацию за 2020 год и заплатить подоходный налог? Какие доходы необходимо декларировать? Какие льготы предусмотрены? Какими способами представления декларации и уплаты подоходного налога могут воспользоваться граждане? На эти и другие вопросы ответит начальник главного управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам Беларуси Андрей Ковалевский.

Вопросы можно задавать заранее или непосредственно во время конференции на сайте БЕЛТА www.belta.by в разделе "ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ", присылать в Viber и Telegram на номер 8044-583-84-04.-0-