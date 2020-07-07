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07 июля 2020, 15:31

Онлайн-конференция о налогообложении доходов и имущества физлиц пройдет 9 июля на сайте БЕЛТА

Фото из архива
Фото из архива

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Онлайн-конференция "Налогообложение доходов и имущества физических лиц, деятельности самозанятых лиц, ремесленной деятельности и деятельности в сфере агроэкотуризма" с участием заместителя министра по налогам и сборам Беларуси Светланы Шевченко пройдет на сайте БЕЛТА 9 июля с 14.00 до 15.00.

В соответствии с Налоговым кодексом отдельные категории граждан ежегодно представляют декларацию по подоходному налогу.

Во время онлайн-конференции Светлана Шевченко ответит на актуальные вопросы налогообложения доходов и имущества физических лиц, деятельности самозанятых лиц, ремесленной и агроэкотуристической деятельности.

Вопросы можно задавать заранее или непосредственно во время конференции на сайте БЕЛТА www.belta.by в разделе "ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ", присылать в Viber и Telegram на номер 8044-583-84-04.-0-

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