Онлайн-конференция о перспективах экономики Беларуси пройдет в БЕЛТА 23 декабря

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Онлайн-конференция "Итоги 2019 года, перспективы белорусской экономики и валютного рынка" с участием старшего аналитика компании "Альпари Евразия" Вадима Иосуба пройдет на сайте БЕЛТА 23 декабря с 11.00 до 12.00.

В указе о параметрах прогноза социально-экономического развития Беларуси на 2020 год предусмотрены рост ВВП на уровне 2,8%, экспорта - на 3,6%, инфляция не более 5%. Какие факторы и меры могут способствовать ускорению роста белорусской экономики? Какие предпосылки есть для укрепления или ослабления белорусского рубля? Какие шаги сегодня нужны для дальнейшей дедолларизации? Какие активы для частных инвесторов оказались наиболее прибыльными в 2019 году, и на что следует обратить внимание в наступающем году? Какой вклад вносит "Альпари Евразия" в развитие белорусской юрисдикции внебиржевого валютного рынка Беларуси?

На эти и другие вопросы Вадим Иосуб ответит во время онлайн-конференции. Вопросы можно задавать заранее или непосредственно во время конференции на сайте БЕЛТА www.belta.by в разделе "ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ", присылать в Viber и Telegram на номер 8044-583-84-04.

Международный финансовый бренд "Альпари", основанный в 1998 году, является крупнейшим форекс-брокером в Беларуси и СНГ и одним из лидеров валютного рынка в мире. Предлагает широкий спектр инструментов и сервисов для интернет-трейдинга. В настоящее время компании бренда обслуживают более 3 млн клиентов из 150 стран мира. В 2018 году торговый оборот "Альпари" превысил $1,67 трлн. 23 июня 2016 года компания "Альпари Евразия" включена в реестр форекс-компаний Национального банка Беларуси, она является активным членом отраслевой ассоциации АРФИН. При непосредственной поддержке "Альпари" выкуплен и возвращен в Беларусь Статут Великого княжества Литовского - уникальное издание XVI века. В настоящий момент Статут выставлен в Музее истории Могилева.-0-