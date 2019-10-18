Онлайн-конференция о подготовке и переподготовке безработных пройдет в БЕЛТА 22 октября

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Онлайн-конференция "Профессиональная подготовка и переподготовка безработных граждан в Республике Беларусь" пройдет на сайте БЕЛТА 22 октября с 11.00 до 12.00.

В Беларуси проводится планомерная работа в плане развития и поддержки высокой мотивации безработных граждан к активному поиску работы. О том, как и где можно пройти профессиональную подготовку, переподготовку, повысить квалификацию или освоить образовательные программы обучающих курсов, расскажут во время онлайн-конференции представители Министерства труда и социальной защиты, Мингорисполкома.

Вопросы можно задавать заранее или непосредственно во время конференции на сайте БЕЛТА www.belta.by в разделе "ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ", присылать в Viber и Telegram на номер 8044-583-84-04.-0-