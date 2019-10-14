Онлайн-конференция о подготовке к зимнему автомобильному сезону пройдет в БЕЛТА 16 октября

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Онлайн-конференция "Начало зимнего автомобильного сезона. Секреты безопасной езды зимой" состоится в пресс-центре БЕЛТА 16 октября в 11.00.

С наступлением осенних холодов и первых заморозков у автовладельцев начинается "горячая" пора подготовки автомобиля к зимнему периоду. Замена шин, заливка зимнего сорта масла и антифриза помогут водителям безопасно чувствовать себя на дорогах.

Какие правила необходимо соблюдать при эксплуатации автомобиля зимой? Когда на автозаправочных станциях появятся низкотемпературные виды моторного топлива? Где купить белорусские шипованные шины? Какая скорость на зимней дороге считается безопасной?

На эти и другие вопросы во время онлайн-конференции ответят заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов и официальный представитель УГАИ МВД Станислав Соловей.

Вопросы можно задавать заранее или непосредственно во время конференции на сайте БЕЛТА www.belta.by в разделе "ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ", присылать в Viber и Telegram на номер 8044-583-84-04.

Ответы будут опубликованы 17 октября.-0-