Онлайн-конференция о применении антимонопольного законодательства пройдет 7 мая в пресс-центре БЕЛТА

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Онлайн-конференция по вопросам применения антимонопольного законодательства пройдет 7 мая с 11.00 до 12.00 в пресс-центре БЕЛТА.
Представители МАРТ осветят ключевые вопросы, связанные с применением антимонопольного законодательства, расскажут о мерах превентивного характера для хозяйствующих субъектов и госорганов, а также коснутся работы комиссии по установлению факта наличия (отсутствия) нарушения антимонопольного законодательства.
На вопросы ответят первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Иван Вежновец и начальник отдела методологии антимонопольного регулирования и конкуренции МАРТ Ольга Королькова.
Вопросы можно задавать заранее или непосредственно во время конференции на сайте БЕЛТА www.belta.by в разделе "ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ", присылать в Viber и Telegram на номер 8044-583-84-04.-0-