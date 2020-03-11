Онлайн-конференция о распределении выпускников пройдет на сайте БЕЛТА 13 марта

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Онлайн-конференция "Распределение выпускников 2020 года" пройдет на сайте БЕЛТА 13 марта с 11.00 до 12.00.

В учреждениях образования Беларуси начинается распределение выпускников. Одна из гарантий для самореализации молодежи - право на первое рабочее место. Оно предоставляется молодому специалисту в соответствии с полученной им специальностью и присвоенной квалификацией.

Сколько молодых людей в этом году получат распределение? Все ли бюджетники будут обеспечены первым рабочим местом? Какие льготы положены молодым специалистам и будут ли усиливаться меры поддержки выпускников? Как решаются жилищные вопросы? Может ли получить распределение платник? На эти и другие вопросы выпускников, молодых специалистов и их родителей ответят представители Министерства образования, высших учебных заведений.

Вопросы можно задавать заранее или непосредственно во время конференции на сайте БЕЛТА www.belta.by в разделе "ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ", присылать в Viber и Telegram на номер 8044-583-84-04.-0-