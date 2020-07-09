Онлайн-конференция о рациональном лесопользовании пройдет 10 июля на сайте БЕЛТА

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Онлайн-конференция "Рациональное лесопользование. Работа государственной лесной охраны в летний период" с участием первого заместителя министра лесного хозяйства Валентина Шатравко пройдет на сайте БЕЛТА 10 июля с 14.30 до 15.30.

Более 40% территории Беларуси покрыто лесом. Это богатство нужно сохранить для потомков. Лесоводы делают все необходимое для развития инфраструктуры лесного фонда. Строятся лесохозяйственные дороги, оборудуются специальные места отдыха, создаются экологические тропы, устанавливаются аншлаги, информационные щиты и указатели. На значительной площади проводятся рубки ухода за лесом и санитарные рубки вдоль дорог, вокруг населенных пунктов, учреждений отдыха и садоводческих товариществ.

В летний период особое внимание уделяется обеспечению пожарной безопасности в лесах. В случае необходимости вводятся меры ограничительного характера на посещение лесного фонда, проводятся рейдовые мероприятия.

Валентин Шатравко расскажет о работе государственной лесной охраны в летний период и рациональном лесопользовании.

Вопросы можно задавать заранее или непосредственно во время конференции на сайте БЕЛТА www.belta.by в разделе "ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ", присылать в Viber и Telegram на номер 8044-583-84-04.-0-