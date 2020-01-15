Онлайн-конференция о воспитательной работе в системе образования пройдет на сайте БЕЛТА 17 января

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Онлайн-конференция "Образование: в центре внимания - воспитание детей" пройдет на сайте БЕЛТА 17 января с 11.00 до 12.00.

Воспитательная работа в белорусской системе образования осуществляется в соответствии с концепцией и программой непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи. Цель воспитания - формирование разносторонне развитой, нравственно зрелой, творческой личности обучающегося.

Какие направления в воспитательной работе с подрастающим поколением Министерство образования считает наиболее актуальными? Оправдало ли себя введение шестого школьного дня? В чем заключаются основные функции классного руководителя сегодня и какими компетенциями он должен обладать? Как осуществляются подготовка, повышение квалификации педагогов-психологов, социальных педагогов, педагогов-организаторов? Какую помощь родителям в семейном воспитании может оказать школа?

На эти и другие вопросы ответят во время онлайн-конференции эксперты. Вопросы можно задавать заранее или непосредственно во время конференции на сайте БЕЛТА www.belta.by в разделе "ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ", присылать в Viber и Telegram на номер 8044-583-84-04.-0-