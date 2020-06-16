Онлайн-конференция о вступительной кампании - 2020 пройдет 18 июня на сайте БЕЛТА

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Онлайн-конференция "Вступительная кампания - 2020: актуальные вопросы" состоится на сайте БЕЛТА 18 июня с 11.00 до 12.00.

Вступительная кампания в нынешнем году проходит с особенностями, вызванными эпидемиологической ситуацией. Нововведения коснулись технических аспектов подачи документов и прохождения вступительных испытаний. Существенных изменений в правилах приема в вузы не предусмотрено. Централизованное тестирование стартует 25 июня. Одна из его особенностей - предварительная электронная регистрация.

Изменения в нынешней кампании направлены на оперативную подачу документов, создание максимально комфортных и безопасных условий - сокращение времени пребывания абитуриента в помещениях приемной комиссии и уменьшение скопления людей. Все вступительные испытания будут проходить в соответствии с требованиями и рекомендациями Министерства здравоохранения.

На актуальные вопросы о вступительной кампании в высшие и средне-специальные учебные заведения ответят во время онлайн-конференции эксперты.

Вопросы можно задавать заранее или непосредственно во время конференции на сайте БЕЛТА www.belta.by в разделе "ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ", присылать в Viber и Telegram на номер 8044-583-84-04.-0-