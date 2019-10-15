Онлайн-конференция о запуске портала "Мая Рэспублiка" 115.бел пройдет в БЕЛТА 17 октября

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Онлайн-конференция о запуске республиканского портала городского хозяйства "Мая Рэспублiка" 115.бел пройдет на сайте БЕЛТА 17 октября с 11.00 до 12.00.

Недавно портал городского хозяйства "Мой горад" был переименован и теперь называется "Мая рэспублiка". Его интерфейс существенно видоизменился. При разработке обновлений учитывались предложения и замечания пользователей.

Портал "Мая рэспублiка" интегрирован в единую систему "Диспетчерская служба", что создает новые механизмы взаимодействия граждан с поставщиками услуг. Среди новшеств портала - единая информационная система с контакт-центрами 115 по всей стране.

Портал городского хозяйства "Мой горад" начал работу в Минске в 2015 году. В 2017-м он был запущен в Витебске, а в 2018-м - во всех районных и областных центрах страны. С использованием программного обеспечения Центра информационных технологий Мингорисполкома были созданы единые диспетчерские службы с коротким номером 115. Они работают в республиканской автоматизированной системе.

О том, что собой сегодня представляет служба "115.бел", по каким вопросам наиболее часто обращаются граждане, о новых сервисах для взаимодействия с организациями ЖКХ, расскажут во время онлайн-конференции разработчики портала "Мая Рэспублiка" 115.бел - представители КУП "Центр информационных технологий Мингорисполкома".

Вопросы можно задавать заранее или непосредственно во время конференции на сайте БЕЛТА www.belta.by в разделе "ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ", присылать в Viber и Telegram на номер 8044-583-84-04. Ответы будут публиковаться 17 октября после 11.00 по мере готовности.-0-