Онлайн-конференция об актуальных направлениях работы Транспортной инспекции пройдет сегодня в БЕЛТА

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Онлайн-конференция "Транспортная инспекция Беларуси: актуальные направления деятельности и инновационные подходы", посвященная дню образования Транспортной инспекции Министерства транспорта и коммуникаций, пройдет сегодня на сайте БЕЛТА с 11.00 до 12.00.

Инспекция создана 4 сентября 2002 года, ее деятельность многофункциональна. Прежде всего инспекция контролирует перевозки автомобильным, железнодорожным и водным транспортом, проезд по платным дорогам. Транспортная инспекция наделена широкими полномочиями, в том числе по привлечению нарушителей к ответственности.

Какие современные технологии используются в работе Транспортной инспекции? Какие нарушения наиболее часто фиксируются на платных дорогах? Кому нужна лицензия на перевозки автомобильным транспортом? На эти и другие вопросы ответят участники онлайн-конференции:

Виталий Киреев - начальник Транспортной инспекции Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси,

Иван Алисейко - начальник управления контроля автомобильного транспорта Транспортной инспекции Министерства транспорта и коммуникаций,

Александр Якшевич - начальник управления контроля на платных дорогах Транспортной инспекции Министерства транспорта и коммуникаций.

Вопросы можно задавать заранее или непосредственно во время конференции на сайте БЕЛТА www.belta.by в разделе "Онлайн-конференция", присылать в Viber и Telegram на номер (8044) 583-84-04.-0-