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Общество
02 июля 2021, 07:11

Онлайн-конференция об изменениях в законы о рекламе и госрегулировании торговли и общественного питания пройдет сегодня на сайте БЕЛТА

Фото из архива
Фото из архива

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Онлайн-конференция об изменениях в законы Республики Беларусь "О государственном регулировании торговли и общественного питания в Республике Беларусь" и "Об изменении законов по вопросам рекламы" с участием представителей Министерства антимонопольного регулирования и торговли пройдет сегодня на сайте БЕЛТА с 10.00 до 11.00.

Изменения в законы вступают в силу с 8 июля 2021 года.

Целью закона "О государственном регулировании торговли и общественного питания в Республике Беларусь" является совершенствование норм законодательства с учетом практики применения, а также упрощение требований к ведению бизнеса в сферах торговли и общественного питания, в том числе путем усиления механизмов саморегулирования субъектов хозяйствования, сохраняя при этом минимально необходимый уровень контроля со стороны государства.

В целом законом "Об изменении законов по вопросам рекламы" совершенствуется правовое регулирование отношений в области производства и размещения (распространения) рекламы, предоставления государством всем равных прав для осуществления хозяйственной и иной деятельности, равных возможностей свободного использования способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности.

На вопросы граждан ответят представители Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси.

Вопросы можно задавать заранее или непосредственно во время конференции на сайте БЕЛТА www.belta.by в разделе "Онлайн-конференция", присылать в Viber и Telegram на номер 8 (044) 583-84-04.-0-

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