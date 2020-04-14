Онлайн-конференция об организации учебного процесса с помощью ИКТ пройдет 16 апреля в БЕЛТА

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Онлайн-конференция "Организация учебного процесса с использованием информационно-коммуникационных технологий" состоится 16 апреля в 11.00 в пресс-центре БЕЛТА.

Министерство образования разработало алгоритм организации образовательного процесса с применением информационно-коммуникационных технологий. Это позволит применять единые подходы к индивидуальному обучению, учитывая ситуацию в регионе и конкретном учреждении образования.

На вопросы об использовании ИКТ в учебном процессе ответят:

Ирина Старовойтова – первый заместитель министра образования,

Ирина Каржова – начальник управления общего среднего образования Министерства образования,

Вадим Богуш – ректор Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники, председатель Совета ректоров,

Александр Жук – ректор Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка,

Галина Черник – директор ГУО "Средняя школа №51 г.Минска".

Вопросы можно задавать заранее или непосредственно во время конференции на сайте БЕЛТА www.belta.by в разделе "ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ", присылать в Viber и Telegram на номер 8044-583-84-04.-0-