Онлайн-конференция по оплате труда в бюджетной сфере пройдет на сайтах БЕЛТА и Минтруда

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Онлайн-конференция по вопросам совершенствования системы оплаты труда в бюджетной сфере пройдет на сайтах БЕЛТА и Министерства труда и социальной защиты 29 октября с 15.00 до 16.00.

На вопросы, связанные с изменением условий оплаты труда работников бюджетных организаций с 1 января 2020 года, ответят первый заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Лобович и заместитель начальника управления оплаты труда в бюджетной сфере главного управления труда и заработной платы Минтруда и соцзащиты Татьяна Лукьянчикова.

Онлайн-конференция пройдет одновременно на сайтах www.belta.by и www.mintrud.gov.by, каждый посетитель может заранее или непосредственно во время проведения задать ее участникам вопросы по заявленной теме.

На сайте БЕЛТА www.belta.by это можно сделать в разделе "ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ", а также присылать в Viber и Telegram на номер 8044-583-84-04.

Ответы будут публиковаться в режиме реального времени.-0-