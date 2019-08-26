Онлайн-конференция по правовым отношениям в садоводческих товариществах пройдет на сайте БЕЛТА 29 августа

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Онлайн-конференция об особенностях правовых отношений в садоводческих товариществах пройдет на сайте БЕЛТА 29 августа с 11.00 до 12.00.
Современные садоводческие товарищества все больше напоминают небольшие поселки с добротными жилыми домами, оборудованными современными системами отопления и горячего водоснабжения. Приусадебные участки благоустроены, есть своя инфраструктура, магазины, детские площадки, дороги и т.д. Садоводческим товариществам в качестве юридических лиц, а также самим гражданам приходится решать различные вопросы, связанные с имущественными отношениями, регистрацией или перерегистрацией участков и недвижимости, землепользованием, электроснабжением, водоотведением и др.
Разобраться в этих и других вопросах помогут во время онлайн-конференции представители министерств экономики и юстиции, Государственного комитета по имуществу, Минского облисполкома, ГПО "Белэнерго". Вопросы можно задавать заранее или непосредственно во время конференции на сайте БЕЛТА www.belta.by в разделе "ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ", присылать в Viber и Telegram на номер 8044-583-84-04.
Ответы будут публиковаться 29 августа после 12.00 по мере готовности.-0-