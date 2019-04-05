Онлайн-конференция по вопросам компенсации командировочных расходов пройдет на сайтах БЕЛТА и Минтруда

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Онлайн-конференция на тему "Возмещение расходов при командировках: изменения" пройдет на сайтах БЕЛТА и Министерства труда и социальной защиты Беларуси 9 апреля с 11.00 до 12.00.

Постановлением Совета Министров от 19 марта 2019 года №176 внесены изменения в порядок и размеры возмещения расходов при служебных командировках. Во время онлайн-конференции первый заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Валентинович Лобович и заместитель начальника управления организации и мотивации труда Елена Александровна Пещенко разъяснят основные новации и ответят на вопросы читателей.

Вопросы можно задавать заранее или непосредственно во время конференции на сайтах БЕЛТА www.belta.by в разделе "ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ" и Минтруда и соцзащиты www.mintrud.gov.by. Ответы будут публиковаться 9 апреля после 11.00 по мере готовности.-0-