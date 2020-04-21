Онлайн-конференция по вопросам обращения с отходами и упаковкой пройдет 23 апреля в БЕЛТА

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Онлайн-конференция "Экологическая безопасность: актуальные вопросы обращения с отходами и упаковкой" пройдет 23 апреля с 12.30 до 13.30 на сайте БЕЛТА.

В Беларуси проводится комплексная работа по обращению с отходами. С начала нынешнего года реализуется план мероприятий, направленных на поэтапное снижение использования полимерной упаковки с ее замещением на экологически безопасную.

На вопросы об экологической безопасности в сфере обращения с отходами и упаковкой ответит Вадим Демко - начальник управления регулирования обращения с отходами главного управления регулирования обращения с отходами, биологического и ландшафтного разнообразия Минприроды.

Вопросы можно задать до начала конференции на сайте БЕЛТА www.belta.by в разделе "ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ", присылать в Viber и Telegram на номер 8044-583-84-04.-0-