Онлайн-конференция по вопросам пенсионного обеспечения пройдет на сайтах БЕЛТА и Минтруда

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Онлайн-конференция по вопросам пенсионного обеспечения с участием заместителя министра труда и социальной защиты Беларуси Валерия Ковалькова пройдет на сайтах БЕЛТА и Министерства труда и социальной защиты 19 июня.
На вопросы об особенностях начисления и выплаты пенсий, о перспективах их дальнейшего повышения и о возможных новациях в системе пенсионного обеспечения также будут отвечать начальник главного управления пенсионного обеспечения Минтруда Наталья Мурашкевич, заместитель начальника главного управления пенсионного обеспечения Лариса Яшкова.
Интерактивный проект реализуется одновременно на сайтах www.mintrud.gov.by и www.belta.by (раздел "ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ"). Каждый посетитель сайтов может заранее или непосредственно во время проведения конференции задать ее участникам вопросы по заявленной теме. Предварительный прием вопросов открыт с 9.00 14 июня до 21.00 16 июня.
Ответы будут публиковаться в режиме реального времени 19 июня после 15.00 по мере готовности.
Формат мероприятия не предполагает рассмотрения частных ситуаций, по которым требуется изучение дополнительных документов о стаже, заработке или пенсионного дела. По таким вопросам необходимо обращаться непосредственно в управление по труду, занятости и социальной защите по месту жительства.-0-
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