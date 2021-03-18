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18 марта 2021, 07:00

Онлайн-конференция по вопросам занятости пройдет сегодня на сайтах БЕЛТА и Минтруда

Фото из архива
Фото из архива
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18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Онлайн-конференция на тему "Вопросы содействия занятости" с участием начальника управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Олега Токуна пройдет сегодня на сайтах БЕЛТА и Министерства труда и соцзащиты с 14.00 до 15.00.

За последние пять лет в службу занятости за содействием в трудоустройстве обратились около 1 млн граждан, при этом почти 75% из них впоследствии трудоустроены. Как служба занятости помогает найти работу? Кто может обратиться за помощью? Возможно ли обучение или переобучение для ищущих работу? Легко ли получить субсидию на открытие собственного дела? На эти и другие вопросы ответит Олег Токун.-0-

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