Онлайн-консультации по вакцинации против COVID-19 пройдут в БГУ

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Онлайн-консультации "Вакцинация против COVID-19" пройдут в БГУ. Акция позволит студенческой молодежи получить актуальную информацию и разъяснения по важности и необходимости профилактических мероприятий в борьбе и распространении вирусной инфекции. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

"Сотрудники столичного Центра гигиены и эпидемиологии Московского района и 33-й городской студенческой поликлиники расскажут студентам, магистрантам и аспирантам всех факультетов и институтов БГУ о современных видах вакцин против COVID-19, механизмах их действия, этапах введения препарата, побочных эффектах и противопоказаниях. Также слушатели узнают о защитных функциях организма человека, длительности иммунитета после заболевания и вакцинации. В рамках консультаций каждый желающий сможет задать интересующий вопрос, связанный с вакцинацией против COVID-19", - рассказали в пресс-службе.

Всего запланировано около 20 онлайн-лекций. Они пройдут на Образовательном портале БГУ в соответствии с утвержденным графиком. Первыми слушателями станут 29 сентября обучающиеся филологического и экономического факультетов. О вакцинации расскажут врач-эпидемиолог Центра гигиены и эпидемиологии Мария Костенко и помощник врача 33-й городской студенческой поликлиники Вероника Толкач.

Организатором онлайн-встреч выступает Первичная профсоюзная организация студентов БГУ при поддержке Центра информационных технологий и учебно-методической лаборатории инноваций в образовании вуза.-0-