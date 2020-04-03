Онлайн-марафоны белорусских артистов в поддержку врачей будут еженедельными

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Благотворительные музыкальные онлайн-марафоны в формате живого звука в поддержку белорусских медиков планируется проводить еженедельно. Об этом сообщила журналистам директор продюсерского центра "Спамаш" Анжелина Микульская во время восьмичасового онлайн-марафона выступлений самых популярных белорусских групп и исполнителей, который проводит центр совместно с музыкальной платформой Gigagig.tv, передает корреспондент БЕЛТА.

"Очень хочется по-человечески поддержать людей, которые напрямую сегодня решают эту глобальную мировую проблему, - наших медиков. Когда возникла эта идея, артисты с большим желанием откликнулись, - сказала Анжелина Микульская. - Даже сегодняшний восьмичасовой эфир не вмещает всех желающих. Мы планируем продолжить марафоны в поддержку разных медицинских учреждений. Будем проводить их еженедельно, а может, и чаще. Есть идея марафонов в поддержку людей в возрасте, чтобы порадовать тех, кто находится в самоизоляции".

Она отметила, что цель марафона - не только финансовая помощь, которая, кстати, адресная: средства поступают на благотворительный расчетный счет 3-й городской клинической больницы им. Е.В.Клумова Минска для приобретения необходимого оборудования, средств защиты и лекарств в борьбе с COVID-19. "Важна моральная поддержка этих людей, чтобы они понимали, что общество с ними и ценит их труд, чтобы знали: народ с вами, верит в вас", - добавила Анжелина Микульская.

Прямая трансляция непрерывных выступлений и онлайн-общения в чате с артистами и интересными гостями стартовала сегодня в 12.00 из студии звукозаписи продюсерского центра "Спамаш". Это самая современная студия, которая уже зарекомендовала себя для онлайн-концертов.

Открыло марафон выступление государственного ансамбля "Песняры". Артисты признались, что для них даже не было такого варианта, чтобы не согласиться на участие. Исполнители были рады в каждой песне передать частицу своей веры в то, что наши медики справятся с пандемией.

"С утра, приехав на саундчек, мы сразу почувствовали, как все объединены общей задачей. Начали с песни нашего основателя Владимира Мулявина "Завушнiцы". Там в конце замечательные слова про "каханне". И это символично. Любовь объединяет всех. Идея любви к семьям, близким, думаю, спасет мир", - сказал художественный руководитель ансамбля Роман Козырев.

В большом концертном марафоне также примут участие группы The Stokes, "Дядя Ваня", DaVinci, Monolovе, "Лас Вегас", Litesound, солисты продюсерского центра "Спамаш" Иван Здонюк и Ксения Галецкая, Ольга Рыжикова и Тео, популярный белорусский блогер Влад Кобяков, Наталья Тамело, Юрий Селезнев, ZENA, Анна Шалютина & YOGURT BAND, Ян Ярош, Олег Пауля, Анжелика Пушнова, Alen Hit.

Прямой эфир доступен на платформе Gigagig.tv, на канале продюсерского центра "Спамаш" в YouTube TheSpamash, на страницах Instagram @spamash.by и Facebook @Spamash.

Информационный партнер марафона - Белорусское телеграфное агентство.

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