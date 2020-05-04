Онлайн-обучение в вузе позволяет минимизировать риски распространения COVID-19 - депутат

4 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Онлайн-обучение в системе высшего образования позволяет минимизировать риски распространения коронавирусной инфекции. Таким мнением в беседе с корреспондентом БЕЛТА поделился депутат Палаты представителей Национального собрания Андрей Злотников.

Парламентарий, работая в округе, ознакомился с опытом Гомельского государственного университета имени Ф.Скорины и мерами, принимаемыми в вузе против распространения коронавирусной инфекции. Андрей Злотников отметил, что ситуация в университете контролируемая и управляемая. "Онлайн-преподавание с использованием информационно-коммуникационных технологий в сложившейся ситуации, с одной стороны, базируется на уже накопленном опыте работы в данном направлении. С другой - это правильный ход, позволяющий минимизировать риски распространения инфекции", - сказал он.

Андрей Злотников обратил внимание, что цифровые технологии в ГГУ имени Ф.Скорины применяются уже более 20 лет. "В области дистанционных образовательных технологий используются системы Moodle, электронного и дистанционного обучения, виртуальный университет. Электронные платформы и цифровые сервисы позволяют организовать интерактивное взаимодействие между преподавателями и студентами, сотрудниками и абитуриентами, заказчиками кадров", - сказал он.

В настоящее время в ГГУ имени Ф. Скорины онлайн проводятся научные семинары, конференции, круглые столы. В этом году в онлайн-формате в ГГУ прошел и день отрытых дверей.

Парламентарий считает, что активное использование информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе - универсальный тренд современного информационного общества. "Удаленные формы образования и цифровые платформы получают новый импульс для развития. Вместе с тем современные учебные заведения - это не только учеба, но и социализация, воспитание, формирование творческих и дружеских социальных связей. Несомненно, цифровые платформы будут совершенствоваться. И классическая модель в будущем трансформируется в гибрид традиционного и дистанционного обучения. Поэтому важно найти оптимальное сочетание, не допустить передозировки онлайна", - заключил депутат.-0-