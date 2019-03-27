Онлайн-регистрацию участников репетиционного тестирования введут в 2020 году

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В следующем году у белорусских абитуриентов появится возможность регистрироваться на репетиционное тестирования (РТ) в режиме онлайн. Сейчас система апробируется, она внедрена для тех, кто проходит РТ на третьем этапе в Республиканском институте контроля знаний (РИКЗ), Лицее БГУ и в пунктах тестирования Гомельской области, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор РИКЗ Юрий Миксюк.

Зарегистрироваться в системе можно на сайте РИКЗ, создав личный кабинет абитуриента. "В следующем году такая система будет действовать для всех. Сейчас идет апробация, смотрим, какие вопросы, сложности возникают у абитуриентов, удобно ли им пользоваться личным кабинетом", - рассказал Юрий Миксюк.

Вводится единая система для того, чтобы абитуриенту было проще, удобнее регистрироваться для участия в репетиционном тестировании, оперативно решать возникающие вопросы (например, о переносе регистрации на другой день), получать информацию о результатах тестирования.

Третий этап репетиционного тестирования начался в марте и завершится в апреле. Юрий Миксюк отметил, что такая форма подготовки к ЦТ пользуется популярностью у абитуриентов. Она позволяет заблаговременно определить свои слабые места и поработать над ними, а значит, повышает шансы получить в дальнейшем более высокие баллы на тестировании.-0-