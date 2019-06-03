Oнлайн-ресурс сертифицированных отелей Беларуси будет предоставлять более полные данные

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Oнлайн-ресурс "Сертифицированные отели Республики Беларусь", который с начала мая доступен на сайте Государственной системы каталогизации продукции, дополнят новыми данными. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Госстандарта Беларуси.

С помощью ресурса любой желающий может получить информацию об интересующем отеле и его категории, подтвержденной во время независимой оценки, и иметь представление о гарантированном наборе услуг, которые могут быть оказаны гостиницей. Здесь представлены сведения о 55 сертифицированных гостиницах страны.

Как сообщила начальник отдела каталогизации и государственной регистрации технических условий Белорусского государственного института стандартизации и сертификации (БелГИСС) Светлана Данилович, отелям направлено предложение предоставить более полную информацию о своих услугах. В частности, сведения о номерном фонде, инфраструктуре, спектре оказываемых услуг, например, по предоставлению питания, возможности проведения бизнес-мероприятий.

"Немаловажными для определенных категорий посетителей также будут сведения о наличии/отсутствии детских кроваток, условий для проживания гостей с ограниченными физическими возможностям, допустимости размещения домашних животных и др. Некоторые отели Бреста, Витебска, других городов уже предоставили нам информацию, сейчас идет ее обработка. Она появится на ресурсе в ближайшее время", - отметила специалист.

Также появятся ссылки непосредственно на сайты отелей.

Как отметили в пресс-службе ведомства, в Беларуси проводится добровольная сертификация услуг гостиниц и подтверждение категории на соответствие требованиям ГОСТ "Туристско-экскурсионное обслуживание. Классификация гостиниц" и СТБ "Средства размещения. Общие требования".

Предусмотрена классификация: гостиниц - от одной до пяти звезд, мотелей - от одной до четырех звезд. СТБ определена также категория "хостел". Для каждой классификационной группировки установлен комплекс требований, характеризующихся определенными показателями.

Сертификация и подтверждение категории гостиниц проводится аккредитованными в Национальной системе аккредитации органами по сертификации услуг. Эксперты-аудиторы органа по сертификации также подтверждают свою компетентность в Национальной системе аккредитации каждые три года, постоянно повышают свой уровень.-0-