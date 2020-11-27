Онлайн-школа Teen.Study – для учеников и учителей

В Республике Беларусь проводится "Международный конкурс педагогического мастерства". Он адресован учителям нового времени, которые разрабатывают полезные и увлекательные образовательные проекты.

Конкурс проводится в трёх направлениях:

1. Создание онлайн-уроков на платформе CORE.

2. Преподавание курса мультипликации от "Союзмультфильма".

3. Преподавание школьных курсов от Teen.Study, которое мы и рассмотрим в сегодняшнем материале.

Школа Teen.Study (http://teenstudy.by/) появилась в апреле 2020 года в качестве поддержки системы образования, не готовой к пандемии, как и многие другие сферы деятельности. Основатель школы Сергей Давыденко решил создать платформу, на которой дети смогут продолжать обучение дистанционно с максимальным комфортом и эффективностью.

Но вскоре стало ясно, что новая разработка не просто временная мера, а полноценный и уникальный подход к образованию. Более тысячи учеников, проходивших бесплатное обучение на Teen.Study, отметили, что такая учёба им нравится гораздо больше. И дело не только в адаптации школьных программ и подборе преподавателей, преданных своему делу.

Вспомните школьные годы. Чего вам хотелось больше: делать уроки или носиться, играя в каких-нибудь "казаков-разбойников"? Или, может, читать фантастику с приключениями? Teen.Study делает так, чтобы дети получали от уроков такое же удовольствие, как от игр и любимых занятий. Онлайн-школа ещё в начале пути, но в ее арсенале уже много интересного:

- внедрены интерактивные инструменты, чтобы ученики принимали заинтересованное участие в уроках, а не просто смотрели трансляции с учителями;

- в ходе занятий ученики могут найти часть кодовой информации для взлома "замка", который содержит "тайные знания";

- а в параллельной реальности, созданной в комиксах школы, развивается приключенческо-познавательная история.

Очередным этапом развития школы стало участие в организации международного конкурса. Это позволит продемонстрировать как можно большему количеству учителей и учеников возможности школьного онлайн-обучения с игровыми элементами.

Онлайн-школа Teen.Study в рамках международного конкурса приготовила направление и номинацию для белорусских и российских учителей.

1. Направление "Работа со школьными курсами Teen.Study по учебной программе Республики Беларусь";

2. Направление "Работа со школьными курсами Teen.Study по учебной программе Российской Федерации";

3. Номинация "Урок по школьной учебной программе Республики Беларусь" в направлении "Создание онлайн-уроков на CORE".

При этом участие в конкурсе бесплатно и для учителей, и для учеников.

Так что, если Вы учитель или друг учителя, ученик или его родитель, или просто имеете отношение к обучению, – поддержите становление современного образования! Подробности конкурса ждут Вас здесь: https://rybakovteacherlab.ru/tracks/teenstudy

Если Вы желаете учиться дистанционно, эффективно и увлекательно, то регистрируйтесь в школу и выбирайте свой класс здесь: http://teen.study/

Успехов в учёбе!

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