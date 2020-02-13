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13 февраля 2020, 16:34

Onliner и МТБанк запустили уникальную систему интернет-оплаты товаров

Интернет-платформа Onliner при партнерстве с МТБанком запустила Onliner Pay — новую для Беларуси систему приема online-платежей по принципу безопасной сделки: продавец не получит оплату за товар, пока покупатель не получит и не одобрит свой заказ. С ее запуском "Каталог Onliner" стал первым в нашей стране маркетплейсом, работающим по модели AliExpress.

Оформить заказ и оплатить покупку посетители "Каталога Onliner" теперь могут непосредственно через маркетплейс. При этом система обеспечивает безопасность сделки: деньги не перечисляются на счет продавца, пока товар не будет доставлен и покупатель не подтвердит заказ. Доставка товара будет осуществляться только в случае успешной блокировки стоимости покупки по карте покупателя в момент подтверждения заказа продавцом. Тем самым значительно упрощается возврат средств от продавца к покупателю в случае, когда сделка по тем или иным причинам не завершается.

Если покупка состоялась, средства списываются и переводятся МТБанком на счет продавца. Если же товар не был доставлен либо отличается по характеристикам от заявленного, сделка не завершается, а сумма разблокируется и сразу возвращается покупателю.

Запуск Onliner Pay кардинально меняет сложившуюся в белорусской интернет-торговле систему взаимодействия продавца и покупателя и позволяет говорить о появлении полноценного e-commerce. Если до сих пор функции продавца в большинстве случаев выполнял курьер, который принимал у покупателя оплату наличными либо по карте в момент доставки, то теперь сама сделка будет осуществляться непосредственно в интернет-пространстве, а взаимодействие курьера и покупателя сведется к проверке товара и завершению сделки посредством QR-кода, подтверждающего факт оплаты.

"С запуском Onliner Pay мы открываем новую главу развития электронной коммерции в стране. С этого момента приобретать товары с оплатой online можно по-настоящему безопасно, а повторные покупки будут совершаться в один клик, пока вы едете в лифте или ждете транспорта. Теперь "Каталог Onliner" это не только место, где можно выбрать и сравнить товары по вашим потребностям, а также выбрать продавца по лучшей цене и уровню сервиса, но и быстро заказать и легко получить свою покупку у курьера. Больше никаких расчетов наличными, поисков сдачи и других проблем, с которыми регулярно сталкиваются покупатели в интернет-торговле. Этот шаг, по нашим оценкам, позволит снизить стоимость товаров за счет снижения издержек интернет-магазинов. Это, пожалуй, самое важное, что сейчас волнует белорусов", — отметил исполнительный директор Onliner Илья Жуковец.

В рамках проекта МТБанк отвечал за разработку механики безопасной оплаты и последующую ее реализацию в маркетплейсе. МТБанк стал первым в Беларуси, реализовавшим технологию безопасной сделки. Она позволяет всем участвующим сторонам быть уверенными – покупатель заплатит только за полученный товар, а продавец получит деньги за доставленную покупку. Благодаря МТБанку в Беларуси внедряются современные инновационные платежные технологии, ранее недоступные на белорусском рынке. Кроме того, для участников "Каталога Onliner" МТБанк предложил одни из самых выгодных условий интернет-эквайринга в нашей стране.

"Будущее интернет-коммерции принадлежит маркетплейсам. Это возможность для торговцев быстро выйти на рынок, а покупателям получить качественный и безопасный сервис. А для нашего банка, предоставить клиентам более гибкие и широкие возможности оплаты товаров, сформировать комфортную и безопасную среду для совершения покупок. Покупатели ждут от маркетплейса идеального опыта покупок. И МТБанк готов предоставить его", – сказал директор по розничному бизнесу МТБанка Никита Козырев.

С точки зрения безопасности сделки введение системы Onliner Pay создает условия, комфортные как для покупателя, так и для продавца: первые могут быть уверены в быстром и беспроблемном возврате средств без лишних бюрократических процедур, а вторые — в том, что количество завершенных сделок с введением предоплаты за товар возрастет. Выкупаемость предоплаченных товаров достигает 99%, в то время как при оплате по факту выкупаемость – около 88%, в зависимости от ассортимента.

Введение Onliner Pay значительно облегчит пользователям повторное совершение покупок через "Каталог Onliner". Данные своей карты покупателю необходимо ввести только один раз. Впоследствии все нужные поля система будет заполнять автоматически. Это позволит в дальнейшем совершать любые покупки в один клик.

Одним из наиболее значимых результатов нововведения станет снижение издержек продавцов — и, как следствие, снижение стоимости представленных в "Каталоге Onliner" товаров для покупателей. С запуском Onliner Pay рабочее время курьеров интернет-магазинов будет использоваться более эффективно. Кроме того, исчезнет необходимость снабжать каждого из них оборудованием для приема платежей: кассовым аппаратом и терминалом для безналичных расчетов.

Возможность приема прямых платежей через Onliner Pay без использования сторонних служб сократит сроки доставки товаров в любую точку страны. Пользователи "Каталога Onliner" в самых разных регионах Беларуси смогут делать покупки более чем в 1500 интернет-магазинах, а также узнавать и сравнивать стоимость доставки в свой город непосредственно при оформлении заказа. Таким образом, запуск системы станет мощным драйвером развития e-commerce в регионах Беларуси.

О компании Onliner:

Onliner — частная компания, основанная 14 февраля 2001 года. Интернет-платформа Onliner – экосистема сервисов, включающая одноименное новостное интернет-СМИ, различные сервисы для пользователей и их мобильные приложения ("Автобарахолка", "Мотобарахолка", "Дома и квартиры", "Услуги"), YouTube-канал и др. Ежемесячная аудитория платформы составляет порядка 2,7 млн человек.

"Каталог Onliner" – самый известный маркетплейс в Беларуси с ежедневной аудиторией в 200 тыс. человек, более 1 млн товаров в сотнях различных категорий. Ежедневно посетителями каталога совершается от 5 до 20 тыс. сделок.

О МТБанке:

ЗАО "МТБанк" является универсальным банком, успешно развивающим розничный бизнес и обслуживание юридических лиц вне зависимости от размера бизнеса: от индивидуальных предпринимателей до крупных компаний с более чем 25-летним опытом работы. Входит в пятерку белорусских банков, имеющих собственный процессинговый центр по обслуживанию пластиковых карт. Является обладателем звания "Банк 2019 года в Беларуси" по версии авторитетнейшего британского журнала "The Banker" (изд. "The Financial Times LTD.". По результатам конкурса "Банк года-2018" МТБанк стал победителем в номинации "Банк года 2018: Лучший среди средних", а также завоевал 1-ое место в номинации "Банк с национальным капиталом – 2018". Свежие новости от МТБанка – в официальных группах в Facebook, ВКонтакте и Instagram, а также в Viber и Telegram.

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