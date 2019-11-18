ОНТ о сюжете на "Евроньюс": Евгений Афнагель… Кто это, чтобы говорить за всех белорусов?

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В новостном эфире телеканала ОНТ в рубрике "Будет дополнено" отреагировали на сюжет "Евроньюс" на тему прошедших в Беларуси выборов в Палату представителей, котором малоизвестный координатор движения "Европейская Беларусь" Евгений Афнагель заявляет, что оппозиционные силы не признают эти выборы и, более того, "белорусы ненавидят Лукашенко", сообщает БЕЛТА.

В рубрике были критически осмыслены как сами заявления Евгения Афнагеля, так и ангажированный подход к освещению темы со стороны телеканала.

"Смотрю - интересно же. По тексту: "представители оппозиции не прошли в белорусский парламент по результатам выборов". Не прошли, все верно. "Все 110 депутатских мандатов распределили между собой проправительственные партии и движения". Начинаю уже немного улыбаться. Сергей Румас, глава правительства, наверное, удивился, что у него есть "проправительственные партии". Олег Гайдукевич, вы проправительственный, что ли? "Проправительственные движения" - это вообще даже слабо "гуглится", - рассуждает журналист телеканала Игорь Тур.

"Когда ОБСЕ не признает выборы, это понятно, а что за силы? "Власти видят недовольство в обществе и боятся пропустить оппозицию в парламент" - смелое заявление. Но от кого? Координатор движения "Европейская Беларусь" Евгений Афнагель… Кто это?" - задается вопросом Игорь Тур.

Он отмечает, что, конечно, название у движения красивое, и Беларусь действительно европейская. "Но смотрите. Вы считаете, что белорусы не любят Лукашенко. Какие-то - может быть, ваше движение - ну, скорее всего. Но вы говорите за всех белорусов. Так себе идея. Это как если я и мои телеоператоры будем считать, что вы - агент Кремля, но в сюжете на ОНТ скажем "белорусы считают Афнагеля агентом Кремля", - иронизирует журналист.

Он подчеркнул, что для подобного рода заявлений от имени всех белорусов надо проводить соцопрос с хорошей выборкой и количеством участников, а не ориентироваться лишь на крайне малочисленных участников пикетов.

Игорь Тур также скептически отнесся к утверждению Евгения Афнагеля, что глава государства якобы боится пропустить в парламент даже одного-двух представителей оппозиции: "Я, вот, вчера был на избирательном участке, где голосовал Президент. Александр Лукашенко признался, что власть действительно поддерживает некоторых кандидатов, обещал разобраться с наблюдателями-провокаторами, назвав некоторых не самыми эфирными словами, а еще сказал, что не парится из-за того, что выборы не признают на Западе. Что-то не похоже, что он боится".

Более того, сама оппозиция к своим представителям в уже предыдущем составе парламента отнеслась не совсем однозначно. "В прошлом созыве такие депутаты были, и их свои же, такие же оппозиционеры, со временем сожрали, назвав ручными", - подмечает журналист.

Да и сами представители "Европейской Беларуси" не сильно стремились участвовать в выборах. "Вроде же ваши активисты (тоже странное слово) сожгли удостоверения кандидатов в депутаты. Собрали 1000 подписей, были зарегистрированы, сами сняли свои кандидатуры и сожгли удостоверения. А потом ваш координатор дал интервью "Евроньюс", в котором жалуется, что оппозицию не пустили. Зачем вы это делаете? Идея! Вот если представить, что это - стратегия по разводу спонсоров на деньги (мол, вот мы тут втроем нашим движением почти свергли Лукашенко, еще бы нам деньжат). И если этот развод сработает - будет очень круто! Можно еще годик не работать", - рассуждает Игорь Тур.

"Вы проиграли, потому что и не боролись. И вчерашнее поражение было частью вашей выигрышной стратегии, скорее всего, чтобы заработать бабки. И вы сами это прекрасно понимаете", - добавил журналист.

В заключение он отметил, что и сам телеканал "Евроньюс" поступил не совсем профессионально: "Всякое было у них о Беларуси, но, вроде, как раньше - более-менее профессионально. А здесь… А где альтернативное мнение? Где статусный спикер? Хотя бы из более статусных оппозиционных партий Беларуси? А не "движений"…".-0-