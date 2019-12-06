ОНТ покажет конкурс Miss Supranational 2019

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеканал ОНТ покажет финальное шоу XI Международного конкурса красоты Miss Supranational 2019, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь телеканала Светлана Тихонова.

В конкурсе, который проходит в этом году в польском городе Крыница-Здруй, принимают участие представительницы 77 стран. Беларусь на этом форуме представляет Каролина Борисевич - обладательница титула "Мисс фото" на национальном конкурсе 2018 года, профессиональная модель, магистрант и действующий юрист в строительной компании.

Девушки, которые находятся в Польше с середины ноября, уже приняли участие в различных мероприятиях, выступили в конкурсе талантов, продемонстрировали вечерние наряды, купальники и национальные костюмы, выбирали лучших в номинациях "Мисс Элегантность", "Мисс Фотогеничность" и "Модель года". Но главные титулы будут распределены сегодня.

"Финальное шоу будет транслироваться в 140 странах мира. В Беларуси его 7 декабря покажет телеканал ОНТ", - отметила Светлана Тихонова.-0-