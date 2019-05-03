ОНТ приглашает гостей выставки "СМІ ў Беларусі" исполнить гимн и получить подарки

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеканал ОНТ и радиостанция "Центр FM" приглашают посетителей XХIII Международной специализированной выставки "СМІ ў Беларусі" принять участие в конкурсах, викторинах, автограф-сессиях, кастинге ведущих и корреспондентов, а также исполнить гимн Беларуси, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь телеканала Светлана Тихонова.

В апреле телеканал запустил масштабный мультимедийный флешмоб "Гимн 2.0", приуроченный ко Дню Независимости Беларуси. Участие в нем может принять каждый. "Не обязательно обладать выдающимися вокальными данными или дорогой аппаратурой. Все что требуется - спеть гимн от души и снять на телефон или планшет, а после отправить видео на ОНТ. Стать участником проекта можно и прямо на выставке "СМІ ў Беларусі". Каждого, кто поучаствует в записи проекта, ждет памятный сувенир. Кульминация акции состоится в День Независимости 3 июля во время концерта у стелы "Минск - город-герой" и в эфире ОНТ", - рассказала Светлана Тихонова.

По ее словам, особенность стенда ОНТ на выставке в этом году - минимум официоза, максимум взаимодействия с публикой. "Нам очень приятно, что к нашему стенду приходят уже постоянные посетители, наши любимые телезрители. Именно поэтому у нас запланировано много встреч с ведущими, авторами проектов, неформальных презентаций и викторин с розыгрышем памятных сувениров. Завтра у нас пройдет кастинг. Мы ищем новые лица - ведущих и корреспондентов. Студенты, выпускники вузов, представители творческих специальностей, молодые мамы - шанс стать новым лицом ОНТ есть у каждого", - отметила пресс-секретарь.

Светлана Тихонова также рассказала, что 5 мая на ОНТ стартует масштабный проект "Спорт-фактор", посвященный II Европейским играм."Насколько хорошо бегает заслуженная артистка Беларуси Искуи Абалян? Так ли умело стреляет, как и ведет передачи, политический обозреватель Тенгиз Думбадзе? Уверенно ли чувствует себя на велосипеде депутат Александр Богданович? И по силам ли окажется гребля многодетной маме Наталье Синевич? Телезрители ОНТ узнают об этом в нашем новом проекте. Правда, если упомянутые участники не сойдут с дистанции на начальных этапах. "Ведь "Спорт-фактор" - своеобразное шоу на выбывание", - подчеркнула она.

В "Спорт-факторе" принимают участие шесть команд. Вместе с бизнесменами, общественными и политическими деятелями, представителями Дирекции II Европейских игр, телеведущими, звездами шоу-бизнеса в спортивных состязаниях сражаются обычные телезрители, попавшие в проект по итогам кастинга. Попробовать себя в телевизионном проекте пожелали около 150 активных и спортивных телезрителей. Повезло четверым. Именно из четверок состоят команды проекта - по двое мужчин и женщин.

Участники будут соревноваться между собой в четырех дисциплинах: легкой атлетике (эстафета 4x100 м), стрельбе, велогонке, гребле. После каждого соревнования проигравшая команда будет покидать проект. В финале встретятся две сильнейшие четверки. Победителей ждут денежные призы от телеканала ОНТ и подарки от спонсоров. Но проигравших не будет: в каждом виде спорта определят лучших, они получат билеты на II Европейские игры.

"Тренировки и состязания проходят на лучших спортивных площадках страны, среди которых стадион "Динамо", Центр олимпийской подготовки по легкой атлетике, СОК "Олимпийский". Все эти объекты будут задействованы во время II Европейских игр. Благодаря новому проекту ОНТ телезрители не только прочувствуют настоящий спортивный дух, но и увидят, насколько наша страна готова к проведению престижных международных соревнований", - добавила Светлана Тихонова. Проект реализуется при поддержке Министерства спорта и туризма.

Выставка "СМІ ў Беларусі" будет работать по 4 мая в административном комплексе по проспекту Победителей, 14. Она объединила более 50 экспонентов, которые представляют средства массовой информации Беларуси, России, Украины, стран Балтии, Узбекистана и КНР. Экспозиция отражает весь спектр информационного пространства страны. В ней участвуют печатные и аудиовизуальные республиканские и региональные СМИ, интернет-ресурсы, информационные агентства, операторы и дистрибьюторы кабельного телевидения, распространители печатной продукции, издательства.

Центральные темы выставки - 75-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, II Европейские игры, современные интернет-технологии, возрождение малой родины. Сегодня на форуме проходит тематический День пиара. Кроме того, также сегодня на площадке "Дипсервис Холл" (пер. Войсковый, 4) будут вручены награды победителям в 23 номинациях Национального конкурса печатных СМИ "Золотая литера" - в этом году на участие в нем поступило более 330 заявок. 4 мая на "СМІ ў Беларусі" - детский день. В этот день юные фотолюбители смогут получить мастер-класс от фотокорреспондента агентства Оксаны Манчук.

Международная специализированная выставка "СМІ ў Беларусі" проводится ежегодно с 1997 года Министерством информации при поддержке Министерства иностранных дел, Минского горисполкома, РУП "Национальный выставочный центр "Белэкспо", других органов госуправления, ведущих СМИ, общественных организаций.-0-