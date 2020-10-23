ООН играет лидирующую роль в координации действий международного сообщества по решению актуальных проблем - Алейник

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ООН продолжает играть безусловную лидирующую роль в координации согласованных действий международного сообщества по решению актуальных проблем. Это отметил заместитель министра иностранных дел Сергей Алейник на церемонии специального гашения почтовой марки "75-летие Организации Объединенных Наций" в МИД. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

"В своем выступлении Сергей Алейник подчеркнул, что уникальный проект человечества под названием Организация Объединенных Наций прошел проверку временем и продолжает играть безусловную лидирующую роль в координации согласованных действий международного сообщества по решению стоящих перед человечеством проблем. Беларусь, удостоенная за вклад в Победу во Второй мировой войне приглашения присоединиться к числу государств - основателей организации, принимала активное участие в формулировании Устава ООН - хрестоматии международных отношений. Беларусь выступала и продолжит выступать с объединительными и прагматичными инициативами в рамках организации", - рассказали в пресс-службе .

Заместитель министра подчеркнул, что в современных условиях ООН необходимо культивировать атмосферу большего доверия и добиваться взаимного уважения всех государств, торжества принципов многостороннего сотрудничества и верховенства права в международных отношениях. На это будет направлено дальнейшее участие Беларуси в работе организации.

В церемонии приняли участие постоянный координатор ООН Иоанна Казана-Вишневецкий, которая выступила с приветственным словом, и генеральный директор республиканского унитарного предприятия почтовой связи "Белпочта" Светлана Юркевич. На мероприятии также присутствовали представители специализированных учреждений и организаций системы ООН, аккредитованных в Беларуси.

Во время мероприятия были показаны видеоматериалы о создании ООН, представлена фотовыставка, приуроченная к юбилею организации.

К памятной дате по случаю 75-летия создания ООН Министерство связи и информатизации и "Белпочта" подготовили специальный почтовый проект, состоящий из художественной почтовой марки, конверта "Первый день" и специального памятного штемпеля. Церемония гашения марки - одна из серии праздничных акций в соответствии с совместным планом мероприятий по случаю празднования 75-летия ООН в Беларуси, утвержденным МИД и представительством ООН в Беларуси.-0-

Беларусь в ООН: 75-летняя история созидания и глобальных инициатив Заместитель министра иностранных дел Сергей Алейник рассказал о белорусских инициативах в ООН и актуальности Хельсинки-2 в построении современной мировой архитектуры безопасности.