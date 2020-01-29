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29 января 2020, 15:38

ООН отмечает особые успехи Беларуси на пути к достижению Целей устойчивого развития

Иоанна Казана-Вишневецкий
Иоанна Казана-Вишневецкий

29 января, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Беларусь на самом высоком уровне продемонстрировала приверженность концепции устойчивого развития. Страна существенно выделяется на глобальном и региональном уровнях принятием ЦУР в национальном контексте, созданием национальных институтов для координации политики устойчивого развития. Об этом заявила постоянный координатор ООН в Беларуси Иоанна Казана-Вишневецкий на встрече в Минске, посвященной долгосрочным приоритетам устойчивого развития Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Инвестиции Беларуси в образование, здравоохранение и социальные услуги обеспечивают стране стабильную позицию среди стран с высоким уровнем развития человеческого потенциала, в результате чего Беларусь занимает 50-е место в индексе человеческого развития. В 2019 году Беларусь сохранила положительную динамику и в других рейтингах, подняв свои позиции с точки зрения свободы в Сети, процветания, предупреждения преступности, социального прогресса", - отметила Иоанна Казана-Вишневецкий.

Беларусь находится на высоком, 23-м, месте среди более чем 160 государств по индексу устойчивого развития. Однако достижение всех ЦУР до 2030 года вряд ли возможно. "Сегодня ни одно правительство не может гарантировать, что его страна уверенно достигнет всех ЦУР к 2030 году. Поэтому каждая страна должна ставить перед собой еще более значимые цели и увеличить масштаб своих действий", - считает Иоанна Казана-Вишневецкий.

ООН, объявляя о начале Десятилетия действий по достижению ЦУР, призвала всех сплотиться ради общего дела и определила три основных направления. Это мобилизация усилий всех людей, повышение масштабности целей и поиск новых решений. "Это десятилетие реализации амбиций и планов ЦУР, которые определила для себя Беларусь", - отметила представитель ООН.

По ее мнению, на этом этапе уместно увязать международные программы с Национальной стратегией устойчивого развития Беларуси до 2035 года, которая разрабатывается. "Сейчас все хорошо совпадает: мы начали переориентировать наши программы и разрабатывать новую рамочную программу сотрудничества в Беларуси на 2021-2025 годы, поддержку под потребности Беларуси. Эта программа будет еще более глубоко связана с ЦУР, основана на принципе "никого не оставить в стороне", - сказала Иоанна Казана-Вишневецкий.-0-

Фото Оксаны Манчук

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По мнению национального координатора по достижению ЦУР Марианны Щеткиной, в числе приоритетов должны быть вопросы демографии, развития зеленой экономики и бизнес-инициатив, решения гендерных проблем.

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