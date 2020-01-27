ООН выступает за повышение толерантности и уважения в обществе - Казана-Вишневецкий

27 января, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. ООН выступает за повышение толерантности и уважения в обществе, заявила постоянный координатор ООН в Беларуси Иоанна Казана-Вишневецкий сегодня в Минске на форуме, посвященном Международному дню памяти жертв холокоста, передает корреспондент БЕЛТА.

Иоанна Казана-Вишневецкий подчеркнула, что забывать об уроках истории нельзя. Она обратила внимание на нарастающие тенденции антисемитизма и необходимости сотрудничества на международном уровне для сохранения мира.

Председатель дирекции Минского международного образовательного центра имени Йоханнеса Рау (IBB) Виктор Балакирев в свою очередь отметил, что 27 января - день 75-летия освобождения узников нацистского лагеря Аушвиц в Освенциме. Эта дата - напоминание об ужасах войны и о том, что нельзя допустить повторения подобного.

Международный день памяти жертв холокоста установлен Генеральной ассамблеей ООН 27 января, так как именно в этот день в 1945 году были освобождены узники концентрационного лагеря Аушвиц. По оценкам экспертов, во время войны нацистами было уничтожено около 6 млн евреев и миллионы лиц других национальностей.

В мероприятии, которое проводилось в Минском международном образовательном центре имени Йоханнеса Рау, приняли участие представители МИД Беларуси, Союза белорусских еврейских общественных объединений и общин, а также послы Австрии, Германии, Польши, Украины, Израиля, глава представительства ЕС в Беларуси. Гостями форума стали также бывшие узники гетто. В числе организаторов - Международное общественное объединение "Взаимопонимание", Минский международный образовательный центр имени Йоханнеса Рау, Иудейское религиозное объединение Беларуси, религиозное объединение общин прогрессивного иудаизма, Союз белорусских еврейских общественных объединений и общин, Историческая мастерская имени Леонида Левина, музей истории и культуры евреев Беларуси.-0-