Опасных для озимых морозов в ближайшее время не ожидается - Белгидромет

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Морозов, опасных для озимых культур, в ближайшее время не ожидается, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

По словам агрометеорологов, усиление морозов во второй пятидневке февраля при наличии достаточного снежного покрова на большей части территории Беларуси не представляло опасности озимым культурам. Глубина промерзания почвы в большинстве районов страны остается небольшой, в отдельных районах Минской, Гродненской и Витебской областей почва талая. Под влиянием низких температур увеличилось промерзание почвы в южном регионе, а также в северо-восточных и восточных районах.

"В ближайшие дни агрометеорологические условия для перезимовки культур существенно не изменятся. В южной части страны высота снежного покрова увеличится. Низких температур, опасных для озимых культур, не ожидается", - рассказали в Белгидромете.-0-