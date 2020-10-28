Оперативный сбор командного состава Вооруженных Сил проходит на Борисовском полигоне

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28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На полигоне Борисовский под руководством министра обороны Беларуси генерал-майора Виктора Хренина проходит оперативный сбор командного состава Вооруженных Сил. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе оборонного ведомства. В мероприятии принимают участие руководители органов военного управления, командиры и начальники штабов соединений и воинских частей и другие должностные лица. Цель сбора - выработка единых подходов к обучению должностных лиц органов военного управления и войск (сил), организации повседневной деятельности в ходе решения поставленных задач в новом учебном году. Сбор проходит в два этапа. В ходе первого - практического - участники смогут ознакомиться с особенностями организации тылового обеспечения подразделений в различных условиях обстановки, особенностями действий специальных подразделений, организацией противодействия беспилотным летательным аппаратам, функционированием системы охраны и обороны различных объектов и другими вопросами жизнедеятельности войск. Второй этап - теоретический. На нем планируется выработать единое понимание общего порядка организации и проведения мероприятий подготовки органов военного управления, войск (сил), решения задач всестороннего обеспечения в новом учебном году. В конце сбора состоится заседание коллегии Министерства обороны, на котором будут подведены итоги подготовки Вооруженных Сил в 2019/2020 учебном году, а также поставлены задачи на следующий.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!