30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативный сбор руководства белорусской армии проходит под Минском, он завершится коллегией Министерства обороны. Об этом БЕЛТА сообщили в белорусском оборонном ведомстве.

"Сегодня на аэродроме в/ч 06752 Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны начался оперативный сбор руководящего состава Вооруженных Сил. Его главная цель - выработка единого понимания последовательности и способов обучения должностных лиц органов военного управления и войск с учетом направленности подготовки ВС, организации повседневной деятельности во время решения поставленных задач в новом учебном году", - проинформировали в Минобороны. В работе сбора принимают участие руководители органов военного управления, командиры и начальники штабов соединений и воинских частей, начальники военных учебных заведений, слушатели факультета Генштаба Вооруженных Сил, военные комиссары.

Сбор состоит из двух этапов. Сначала запланировано занятие, где участники ознакомятся с новыми и модернизированными образцами вооружения, военной и специальной техники, а также будут проинформированы о перспективах развития систем вооружения.

Второй этап пройдет 31 октября в Военной академии. Будут обсуждаться основные тенденции развития военно-политической обстановки, складывающейся вокруг Беларуси, перспективы ее развития. В конце второго этапа состоится заседание коллегии Минобороны. На нем подведут итоги подготовки Вооруженных Сил к выполнению задач в 2018/2019 учебном году, также будут поставлены задачи на 2019/2020 учебный год.

Оперативный сбор завершится чествованием командиров соединений и воинских частей, добившихся лучших результатов в прошедшем учебном году.-0-