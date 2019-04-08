Оператор velcom объявил о ребрендинге

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оператор velcom официально объявил о ребрендинге. Теперь компания будет называться velcom A1, сообщил журналистам генеральный директор velcom Гельмут Дуз, передает корреспондент БЕЛТА.

Трансформация velcom началась четыре года назад, сегодня было официально объявлено о ее завершении и ребрендинге. Компания выводит на рынок двойной бренд. В последующем оператор планирует перейти на логотип A1. "Мы открываем постепенный переход к бренду velcom A1, - сказал Гельмут Дуз. - Надеемся, что в течение 2019 года инициатива по ребрендингу успешно завершится и мы сможем перейти к использованию единого бренда A1".

Velcom заявляет о переходе к предоставлению контент-услуг клиентам-физлицам и облачных сервисов - корпоративным. При этом представители оператора гарантировали, что повышения тарифов не будет. По словам Гельмута Дуза, денежные потоки внутри компании перераспределили таким образом, чтобы ребрендинг не сказался на ее финансовых результатах.-0-