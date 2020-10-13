Операцию по поддержанию мира отработают на учении ОДКБ в Беларуси

13 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Миротворцы ОДКБ на учении "Нерушимое братство - 2020" в Беларуси отрабатывают первый этап подготовки к совместной операции по поддержанию мира, сообщили БЕЛТА в объединенном пресс-центре учения.

"13 октября в Беларуси на полигоне Лосвидо участники командно-штабного учения с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство - 2020" осуществляли подготовку к совместной операции по поддержанию мира, - отметили в пресс-центре. - Этап начался с вручения командующему Коллективными миротворческими силами ОДКБ полковнику Дмитрию Соболю мандата ООН на проведение операции по поддержанию мира. Командующий Коллективными миротворческими силами доложил замысел совместной операции".

"Подразделения отрабатывают сопровождение колонн с гуманитарными грузами, занятие миротворческими контингентами своих зон ответственности, охранение и противодействие нападению", - сказал журналистам начальник штаба руководства учением полковник Владимир Белый.

Также миротворцы учатся оказывать первую медицинскую помощь в рамках само- и взаимопомощи, патрулируют местность, организовывают работу контрольно-пропускных пунктов, а также отрабатывают действия при выполнении задач по противодействию массовым беспорядкам.

Как отметил Владимир Белый, в этом году на учениях работает исследовательская группа, которая занимается изучением вопросов логистики и всестороннего обеспечения действий Коллективных миротворческих сил ОДКБ. "Нам важно понять и в дальнейшем доработать определенные вопросы взаимодействия. По результатам учения внесем предложения в руководящие органы управления", - сообщил он.

Командно-штабное учение с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство - 2020" началось 12 октября. Общая численность участников - более 900 человек. Также задействовано свыше 120 единиц военной и специальной техники, в том числе авиабеспилотники, два вертолета Ми-8АМТШ и два ударных вертолета Ми-24 Центрального военного округа Вооруженных сил России. Учения проводятся в два этапа и завершатся 16 октября розыгрышем практических действий на полигоне Лосвидо.

Командно-штабное учение с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство - 2020" проводится в соответствии с планом совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на текущий год. Организация и проведение данных мероприятий осуществляются в соответствии с положением о порядке подготовки и проведения совместных учений в формате ОДКБ, утвержденным решением Совета коллективной безопасности ОДКБ от 28 ноября 2019 года.-0-