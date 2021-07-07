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Общество
07 июля 2021, 17:41

Опергруппа ОДКБ обсудила меры по нейтрализации угроз коллективной безопасности из Афганистана

Фото из архива
Фото из архива

7 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Находящаяся в Таджикистана оперативная группа Организации Договора о коллективной безопасности провела рабочие встречи с руководством министерств и ведомств, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Объединенного штаба ОДКБ.

"Министр обороны Таджикистана генерал-полковник Шерали Мирзо ознакомил оперативную группу, возглавляемую начальником Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковником Анатолием Сидоровым, со сложившейся военно-политической и военно-стратегической обстановкой в регионе, обусловленной эскалацией вооруженного противоборства на территории Афганистана, и в таджикско-афганской приграничной зоне, - рассказали в пресс-службе. - Обсуждены вопросы реализуемых и планируемых к реализации мер по нейтрализации рисков, вызовов и угроз коллективной безопасности. Рассмотрены вопросы наращивания интенсивности мероприятий совместной оперативной и боевой подготовки оборонных ведомств государств - членов ОДКБ, а также оказания военной и военно-технической помощи".

С участием командующего пограничными войсками Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана генерал-полковника Раджабали Рахмонали обсуждены вопросы, связанные с исходом на таджикскую территорию из Афганистана граждан, в том числе афганских военнослужащих с вооружением и военной техникой. "Возможности гуманитарного реагирования обсуждались на рабочей встрече начальника Объединенного штаба ОДКБ и председателя Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Таджикистана генерал-лейтенанта Рустама Назарзода, - добавили в пресс-службе. - Рассмотрен комплекс мер по заблаговременной подготовке к оперативному развертыванию сил и средств Комитета по ЧС и ГО Таджикистана".

"Обстановка на таджикско-афганской границе обсуждалась с Чрезвычайным и Полномочным Послом России в Таджикистане Игорем Лякиным-Фроловым. Отмечен высокий уровень ответственности должностных лиц Таджикистана, касающейся обеспечения готовности пограничных войск, вооруженных сил, министерств и ведомств Таджикистана к реагированию в случае дальнейшего ухудшения обстановки. Обсуждены также возможности использования потенциала государств - членов ОДКБ", - отметили в пресс-службе.

Основные цели оперативной группы ОДКБ - мониторинг, анализ обстановки в таджикско-афганской приграничной зоне и подготовка предложений по совместным мерам в формате ОДКБ.-0-

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