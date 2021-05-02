Оплачиваемый выходной на диспансеризацию, смешанный режим работы - Костевич о планах по изменению ТК

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируют предоставить оплачиваемый выходной для прохождения диспансеризации, сообщила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Это обусловлено большой дифференциацией в продолжительности жизни мужчин и женщин. 10 лет - это очень большая разница в продолжительности жизни. - сказала Ирина Костевич. - Сейчас обсуждаем возможность включения такой нормы, по которой работнику предоставлялся бы один оплачиваемый день на прохождение диспансеризации".

Среди других основных новаций, которые планируется включить в Трудовой кодекс, - смешанный режим работы, а также расширение социально-трудовых гарантий для родителей, воспитывающих детей.

Ранее в Беларуси Трудовым кодексом была закреплена возможность дистанционной занятости. "Мы как в воду смотрели. Когда пришла пандемия, это оказалось очень актуальным. Поработав только год с этой нормой, мы увидели, что есть потребность ее совершенствовать", - сказала Ирина Костевич.

Она пояснила, в чем заключается суть смешанной работы. К примеру, три дня человек работает в офисе и два дня - дистанционно либо полдня выполняет свои функции в офисе и полдня - дистанционно. Соответствующие вопросы будут прорабатываться, добавила министр.

Также рассматривается возможность сокращения рабочего времени для многодетных. Предлагаются гибкие варианты: предоставить один свободный от работы день или сократить рабочий день на час. Ирина Костевич уверена, что это будет выгодно и для нанимателя. Она считает, что такое предложение будет поддержано и нанимателями, и депутатами.

Соответствующие новации планируется внести в правительство в сентябре, а в декабре они поступят в Палату представителей. Следовательно, заработать они могут уже с января 2023 года.

Что касается ситуации на рынке труда, Ирина Костевич назвала ее стабильной. Общий уровень безработицы - 4%. Министр напомнила, что в декабре прошлого года глава государства указом определил важнейшие параметры прогноза социально- экономического развития страны на 2021 год. "Рынка труда это также коснулось. Параметр (уровень безработицы. - Прим.БЕЛТА) - не более 4,2%-4,4%. За февраль - 4%. Это говорит о том, что достаточно нормальная, спокойная ситуация на рынке труда. У нас есть отрасли, где прием превышает увольнения", - заметила министр.

Отдельно она остановилась на занятости в IT-сфере. В марте этого года на средних и крупных предприятиях в этой области занято более 52 тыс. человек, в то время как в марте 2020 года - 49 тыс., марте 2019-го - 42 тыс.

"185 тыс. - это те безработные, которые действительно в поиске работы. Из них только около 15-20% в зависимости от месяца (здесь также есть своя сезонность) приходят в службу занятости за оказанием содействия в трудоустройстве", - сообщила министр. Наниматели предлагают более 81 тыс. вакансий. Даже не приходя в службу занятости, человек может изучить, что происходит на рынке труда, какие востребованные профессии, какого уровня заработная плата и какие требования предъявляет наниматель, отметила Ирина Костевич.-0-