Оплачиваемый выходной на диспансеризацию, смешанный режим работы - Костевич о планах по изменению ТК

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Воскресенье, 2 мая 2021
Минск Сплошная облачность +12°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
22:28 Головченко: возможность перевалки леса и товаров машиностроения через российские порты рассматривается Экономика
22:25 Российская нефть поставляется в Беларусь в соответствии с условиями контрактов - Головченко Экономика
22:22 Головченко о кооперации с РФ в микроэлектронной промышленности: намечен план действий Экономика
21:50 Питерский "Зенит" в третий раз подряд стал чемпионом России по футболу Спорт
21:29 Оплачиваемый выходной на диспансеризацию, смешанный режим работы - Костевич о планах по изменению ТК Общество
20:59 За сутки в мире выявили более 808 тыс. заразившихся коронавирусом В мире
20:38 Из-за обрушения стены здания на юге Доминиканы погибли три человека В мире
20:05 Саудовская Аравия с 17 мая откроет границы В мире
19:36 Жертвами стрельбы в казино в Висконсине стали два человека В мире
19:09 В США за сутки выявлено более 45 тысяч случаев коронавируса В мире
18:30 Неизвестный устроил стрельбу в Новом Орлеане В мире
18:02 Белорусские батутисты выиграли золото и серебро ЧЕ в Сочи Спорт
17:44 В Минске на трамвайной остановке автомобиль сбил пешехода Происшествия
17:22 Новый взгляд на белорусские поля, реки, леса: фотовыставка "Мгновения жизни" пройдет в Минске Афиша
17:12 На территории Лоевского района появились "безопасные колодцы" Регионы
16:53 Республиканская акция "Не оставляйте детей одних!" стартует 3 мая Общество
16:23 Определились победители ЧЕ по бадминтону в Киеве Спорт
15:51 Арина Соболенко вышла в 1/8 финала турнира в Мадриде Спорт
15:45 Беспорядки в Брюсселе: задержаны более 130 человек, есть пострадавшие В мире
15:26 ГАИ рекомендует родителям напомнить детям правила дорожного движения Общество
15:10 Во время пожара на АЗС в Душанбе пострадали 29 человек В мире
14:38 Белорусы Владислав Гончаров и Олег Рябцев выиграли золото ЧЕ по прыжкам на батуте Спорт
14:35 Индийская разновидность коронавируса обнаружена в Малайзии В мире
14:07 Екатерина Ершова и Виктория Куйдан выиграли серебро ЧЕ по прыжкам на батуте в Сочи Спорт
14:04 Житель Мядельского района спас соседа при пожаре Происшествия
13:41 В Бухаресте смягчили ограничительные меры В мире
13:26 Митрополит Вениамин: следование заветам Спасителя - залог мирного и доброго будущего Беларуси Общество
12:35 Лукашенко признался, что очень любит праздник Светлой Пасхи Президент
12:25 Лукашенко призвал граждан к созиданию с молитвой о Беларуси и любовью в сердцах Президент
12:23 Лукашенко передал в дар церкви воссозданную святыню - напрестольный Туровский крест Президент
Все новости
Все новости
Общество
02 мая 2021, 21:29

Оплачиваемый выходной на диспансеризацию, смешанный режим работы - Костевич о планах по изменению ТК

Фото из архива
Фото из архива

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируют предоставить оплачиваемый выходной для прохождения диспансеризации, сообщила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Это обусловлено большой дифференциацией в продолжительности жизни мужчин и женщин. 10 лет - это очень большая разница в продолжительности жизни. - сказала Ирина Костевич. - Сейчас обсуждаем возможность включения такой нормы, по которой работнику предоставлялся бы один оплачиваемый день на прохождение диспансеризации".

Среди других основных новаций, которые планируется включить в Трудовой кодекс, - смешанный режим работы, а также расширение социально-трудовых гарантий для родителей, воспитывающих детей.

Ранее в Беларуси Трудовым кодексом была закреплена возможность дистанционной занятости. "Мы как в воду смотрели. Когда пришла пандемия, это оказалось очень актуальным. Поработав только год с этой нормой, мы увидели, что есть потребность ее совершенствовать", - сказала Ирина Костевич.

Она пояснила, в чем заключается суть смешанной работы. К примеру, три дня человек работает в офисе и два дня - дистанционно либо полдня выполняет свои функции в офисе и полдня - дистанционно. Соответствующие вопросы будут прорабатываться, добавила министр.

Также рассматривается возможность сокращения рабочего времени для многодетных. Предлагаются гибкие варианты: предоставить один свободный от работы день или сократить рабочий день на час. Ирина Костевич уверена, что это будет выгодно и для нанимателя. Она считает, что такое предложение будет поддержано и нанимателями, и депутатами.

Соответствующие новации планируется внести в правительство в сентябре, а в декабре они поступят в Палату представителей. Следовательно, заработать они могут уже с января 2023 года.

Что касается ситуации на рынке труда, Ирина Костевич назвала ее стабильной. Общий уровень безработицы - 4%. Министр напомнила, что в декабре прошлого года глава государства указом определил важнейшие параметры прогноза социально- экономического развития страны на 2021 год. "Рынка труда это также коснулось. Параметр (уровень безработицы. - Прим.БЕЛТА) - не более 4,2%-4,4%. За февраль - 4%. Это говорит о том, что достаточно нормальная, спокойная ситуация на рынке труда. У нас есть отрасли, где прием превышает увольнения", - заметила министр.

Отдельно она остановилась на занятости в IT-сфере. В марте этого года на средних и крупных предприятиях в этой области занято более 52 тыс. человек, в то время как в марте 2020 года - 49 тыс., марте 2019-го - 42 тыс.

"185 тыс. - это те безработные, которые действительно в поиске работы. Из них только около 15-20% в зависимости от месяца (здесь также есть своя сезонность) приходят в службу занятости за оказанием содействия в трудоустройстве", - сообщила министр. Наниматели предлагают более 81 тыс. вакансий. Даже не приходя в службу занятости, человек может изучить, что происходит на рынке труда, какие востребованные профессии, какого уровня заработная плата и какие требования предъявляет наниматель, отметила Ирина Костевич.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Костевич Министерство труда и соцзащиты
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
Иллюстрация МЧС Республиканская акция "Не оставляйте детей одних!" стартует 3 мая
Фото из архива ГАИ рекомендует родителям напомнить детям правила дорожного движения
Митрополит Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси Митрополит Вениамин: следование заветам Спасителя - залог мирного и доброго будущего Беларуси
Фото из архива За сутки в Беларуси зарегистрирован 1081 пациент с COVID-19, выписаны 1383
Фото из архива Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 3 мая из-за сильного ветра
Фото из архива В Беларуси начинается регистрация на ЦТ
Главное
Лукашенко передал в дар церкви воссозданную святыню - напрестольный Туровский крест
Головченко о кооперации с РФ в микроэлектронной промышленности: намечен план действий
Оплачиваемый выходной на диспансеризацию, смешанный режим работы - Костевич о планах по изменению ТК
В Беларуси начинается регистрация на ЦТ
Топ-новости
Лукашенко признался, что очень любит праздник Светлой Пасхи
Белорусские батутисты выиграли золото и серебро ЧЕ в Сочи
Белорусы Владислав Гончаров и Олег Рябцев выиграли золото ЧЕ по прыжкам на батуте
За сутки в Беларуси зарегистрирован 1081 пациент с COVID-19, выписаны 1383
ФОТОФАКТ: Весенний фестиваль "Бельтайн" прошел в Ботаническом саду
ГАИ рекомендует родителям напомнить детям правила дорожного движения
Белоруски Елена Фурман и Татьяна Гончарова завоевали серебро КМ по академической гребле
Республиканская акция "Не оставляйте детей одних!" стартует 3 мая
Работники всех отраслей выступили с требованием отменить незаконные санкции - ФПБ
Арина Соболенко вышла в 1/8 финала турнира в Мадриде
Макей: ситуация в Беларуси стабилизировалась и нормализовалась
ФОТОФАКТ: Межрегиональный автопробег "Дорогами войны - дорогами победы"
Белорусские силачи Хоронеко и Заславский установили мировые рекорды
Клишевич: в 2020 году ценности труда оппозиция пыталась подменить "благосостоянием" через стачки и забастовки
Пенсионерам с 1 мая предоставляется скидка на проезд в электричках
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.