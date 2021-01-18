Оплачивать задолженность по исполнительным производствам можно через сервис e-PAY

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. У физических и юридических лиц появилась возможность оплачивать задолженность в рамках исполнительных производств с помощью сервиса e-PAY, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минюста.
На сайте е-рау.by в разделе "Как оплатить" размещен подробный алгоритм. Так, для оплаты задолженности по возбужденным исполнительным производствам, например для уплаты штрафа, необходимо зайти на сайт, перейти по ветке "Другие платежи" / "Суды, юстиция, юридические услуги - Исполнительное производство" / "Погашение задолженности - Физические лица - Погашение задолженности".
После оплаты на электронную почту, которая была указана физическим лицом при оплате, будет отправлен чек. Можно указать электронную почту отдела принудительного исполнения, тогда чек сразу придет судебному исполнителю.-0-