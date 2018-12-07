Оплата через ЕРИП и уведомления онлайн - какие новшества ожидают должников - интервью

Прошло два года с тех пор, как в Беларуси были приняты два ключевых закона в сфере исполнительного производства. Благодаря этим нормативным правовым документам ("О судебных исполнителях" и "Об исполнительном производстве") в стране сформировалась единообразная правоприменительная практика. На недавней конференции в Минске шла речь о дальнейшем совершенствовании законодательства. О планируемой модернизации принудительного исполнения в интервью корреспонденту БЕЛТА рассказал главный судебный исполнитель Беларуси Дмитрий Коваленко.

- Дмитрий Владимирович, какие изменения планируются?

- Основополагающие законы, вступившие в силу в 2017 году, определили единый порядок исполнения исполнительных документов, правовой статус судебного исполнителя, его права и обязанности. За два года их действия появились некоторые вопросы, требующие уточнения. Поэтому с учетом практики применения и международного опыта на 2019 год запланировано изменение отдельных положений законодательства об исполнительном производстве.

Основная цель, что стоит перед нами, - упростить саму процедуру, сделать процесс исполнительного производства максимально открытым и прозрачным, сократить трудовые и финансовые затраты в первую очередь за счет развития информационных технологий. Именно это мы закладываем в основу концепции при подготовке проекта соответствующего нормативного правового акта.

- Можете пояснить на примерах, о чем конкретно идет речь?

- Так, за счет внедрения информационных технологий планируем упростить работу со сторонами исполнительного производства. Ранее в СМИ анонсировалось, что в ближайшее время мы намерены теснее работать с мобильными операторами, чтобы сообщать должникам о возбуждении исполнительного производства с помощью автодозвона и СМС-рассылки. Рассматриваем возможность информирования и с помощью других способов: уведомления сторон по электронной почте, посредством гибридной почты и т.д.

От информированности стороны зависят дальнейшие шаги судебного исполнителя, а также право должника на обжалование его действий (бездействия).

Даже при наличии СМС-рассылки закон сегодня, по сути, обязывает нас направить сторонам постановление о возбуждении исполнительного производства в бумажном виде. Поэтому экономии нет - ни финансовой, ни временной. Просто мы нашли дополнительный источник информирования должника, который, возможно, не проживает по месту регистрации или не хочет получать заказную корреспонденцию, ведь для этого нужно идти на почту.

Соответственно определенные моменты, в том числе информирование сторон, стоит более подробно прописать в нормативных правовых актах. Это же касается взаимодействия с государственными органами, которые являются поставщиками исполнительных документов: органами внутренних дел, судами, нотариусами.

Возможно, пересмотрим норму, касающуюся ознакомления с материалами исполнительного производства. Если документы будут направляться в электронном виде, логично, чтобы стороны могли с ними ознакомиться удаленно, без похода в органы принудительного исполнения. Все эти аспекты будем обсуждать в следующем году, в том числе с депутатами.

Таким образом, внедрение информационных технологий пересматривает организацию и правила работы судебного исполнителя и системы в целом. Тем самым мы закладываем основу для формирования электронного исполнительного производства.

- На какой стадии находится внесение этих изменений в законодательство?

- Ведется подготовительная работа: нужно обобщить практику применения, подготовить обоснование всех предложений, проанализировать смежное законодательство, которое тесно связано с исполнительным производством. Этой работой занимаются все территориальные подразделения.

Предварительно поправки в законодательство должны поступить в Палату представителей в июне 2019 года.

- В исполнительное производство планируется внедрять элементы медиации. Расскажите о перспективах. Каких категорий исполнительных документов это будет касаться?

- Вопрос о возможности внедрения медиации в исполнительное производство мы только начинаем изучать. Применение медиативных технологий, по нашему мнению, будет способствовать добровольному урегулированию конфликтов между сторонами.

Работа судебных исполнителей в первую очередь связана с людьми, а значит, требует находить какие-то точки соприкосновения. В некоторых странах они выступают примирителями в рамках исполнительного производства. Работают с двумя сторонами, чтобы устранить конфликт. Как правило, это частные судебные исполнители, услуги которых оплачиваются конфликтующими.

В нашей стране, на мой взгляд, наиболее перспективными для применения медиации будут исполнительные производства, вытекающие из семейных и земельных правоотношений. Так, в основе этих споров обычно лежит конфликт. Например, люди обращаются в суд, чтобы тот определил, в какое время родитель может встречаться с ребенком. От того, что судебный исполнитель проконтролирует исполнение вынесенного судебного решения, сам конфликт не будет исчерпан. Помочь найти компромисс и поставить точку в споре может медиатор.

В исполнительном производстве внедрение медиации можно рассматривать в двух аспектах: обучение судебных исполнителей медиативным технологиям урегулирования конфликтных ситуаций и вовлечение профессиональных медиаторов. Если привлекать профессионалов, возникает вопрос, готовы ли стороны оплачивать эти услуги.

Навязывать участие медиаторов органы принудительного исполнения не станут. При наличии заинтересованности мы, конечно, будем предлагать такой механизм. Это будет целесообразно только в том случае, если в результате работы медиаторов действительно уменьшится количество исполнительных документов.

Мы будем внимательно изучать институт медиации. Уверен, что делать резких движений в этом плане не стоит.

- Пять лет назад начала свой отсчет единая система органов принудительного исполнения Беларуси, объединив судебных исполнителей общих и хозяйственных судов. Как бы вы сегодня оценили результаты этой реформы?

- В частности, реформа позволила снять определенную нагрузку с судей, исключив несвойственные им функции, в том числе связанные с контролем работы судебных исполнителей. Сегодня могу с уверенностью сказать, что система органов принудительного исполнения оправдывает возложенные на нее задачи. Об этом свидетельствуют основные показатели работы. Так, в 2013 году процент исполненных в полном объеме исполнительных документов (с учетом направленных по месту получения должником доходов) составлял 53,8%, а к концу 2017-го этот показатель увеличился до 81,6%.

Одновременно существенно уменьшился процент исполнительных производств, по которым исполнительные документы возвращены взыскателям в связи с невозможностью их исполнения: с 23% в 2013 году до 9% в 2017-м. Понятно, что этот показатель может изменяться в зависимости от многих факторов: состояния экономики, доходов населения, субъектов хозяйствования. Но в любом случае эффективность работы судебного исполнителя повысилась.

В 2013 году судебные исполнители взыскали около Br300 млн (с учетом деноминации), в 2017-м взысканная сумма увеличилась в пять раз и составила Br1,5 млрд.

- Правильно ли я понимаю, что этих показателей удалось достичь в условиях постоянного роста нагрузки на судебных исполнителей?

- Это действительно так. В 2013 году в органы принудительного исполнения поступило 1,8 млн исполнительных документов, что в среднем составляло 149 исполнительных документов в месяц на одного судебного исполнителя. В 2017 году эти показатели были следующими: 2,6 млн поступило на исполнение и 234 пришлось на одного человека в месяц. Это цифры в среднем по республике.

В регионах нагрузка в определенные месяцы может доходить до 300 и более исполнительных документов на одного судебного исполнителя. В Минске в прошлом месяце, например, в некоторых районных отделах на исполнение каждому судебному исполнителю поступило около 350 документов. Конечно, ситуация из месяца в месяц может меняться, следует учитывать причины, которые на это влияют. К примеру, в определенный момент была проведена проверка счетчиков воды, что и вызвало рост исполнительных документов.

- Какая работа проводится, чтобы снизить нагрузку?

- В первую очередь серьезную помощь оказал закон "Об исполнительном производстве". В ст.41 прописано, что взыскатель имеет право самостоятельно направлять исполнительный документ по месту работы должника. Мы считаем, что эта мера позволила отчасти снизить нагрузку на судебных исполнителей. Более того, это гораздо экономичнее и оперативнее, чем запускать процесс принудительного исполнения, особенно если сумма задолженности очень маленькая. Мы настроены на то, чтобы этот инструмент работал более активно, для чего в текущем году проводили информационную работу с основными взыскателями.

- Полагаю, что и внедрение информационных технологий в сферу принудительного исполнения позволит снизить нагрузку на судебных исполнителей…

- В этом плане уже многое сделано. Министерство юстиции провело значительную работу по модернизации автоматизированной информационной системы органов принудительного исполнения. Мы смогли наладить взаимодействие с информационными ресурсами государственных органов и иных организаций, что упростило получение информации о должниках и их имуществе.

Внедряем модуль "движение денег", который отвечает за правильность и корректность распределения средств, взысканных судебным исполнителем.

В ближайшее время планируется еще одно серьезное нововведение. В ЕРИП появится единая ветка органов принудительного исполнения, благодаря чему должники смогут оплатить всю имеющуюся у них задолженность по разным исполнительным документам. Ветка уже создана, технически система доработана, остается завершить тестирование.

Такая возможность серьезно упростит жизнь и самим должникам. После оплаты через ЕРИП не придется нести в органы принудительного исполнения никаких подтверждающих документов. Судебный исполнитель будет проинформирован о факте оплаты в электронном виде. При этом человек может оплатить как всю сумму задолженности сразу, так и частично. В любом случае система распределит денежные средства так, как это необходимо: исходя из очередности, предусмотренной законом.

Активно ведем работу с банковской сферой касательно получения информации по счетам наших должников.

Кроме того, мы смогли объединить информацию о структуре задолженности конкретного должника по всей республике. Не секрет, что люди меняют место жительства, поэтому в разных исполнительных документах могут фигурировать различные адреса. Благодаря проделанной работе мы видим общую задолженность должника по всей стране и можем сгруппировать ее.

Внедрение информационных технологий также упрощает взаимодействие со сторонами. Ранее я уже анонсировал СМС-информирование. В планах - создание личных кабинетов для сторон исполнительного производства. Благодаря этому можно будет в режиме реального времени отслеживать движение исполнительного документа, а также меры и действия, предпринятые судебным исполнителем. Если должник изъявит желание получать всю информацию в личный кабинет, документы и будем туда направлять. Личный кабинет также даст возможность обратной связи: через него, например, можно подавать заявления.

Не менее актуальный вопрос - безопасность судебного исполнителя. Сейчас в своем кабинете он ведет прием граждан с использованием аудио- и видеофиксации. Кроме того, судебный исполнитель оснащен переносным видеорегистратором, фиксирующим его действия при исполнении исполнительного производства. При отсутствии аудио- и видеозаписи личного приема жалоба на нетактичное поведение должностного лица органа принудительного исполнения в ходе такого приема признается обоснованной, если нет объективных обстоятельств, исключающих вину.

У Министерства юстиции масштабные планы по дальнейшему развитию и совершенствованию информационных технологий, в том числе по полному переходу к электронному исполнительному производству и автоматизации информационного обмена между государственными органами и организациями, сторонами исполнительного производства.

- А востребован ли реестр задолженностей по исполнительным документам, который функционирует на сайте Минюста?

- С первых дней ресурс был максимально загружен. В среднем ежемесячно реестр задолженностей обрабатывает более 35 млн запросов. В январе 2018 года, когда он был запущен, количество запросов составило более 300 тыс. В реестр помещаются не все задолженности, а только те, по которым ведется работа уже более месяца.

Помимо того, что в каждом отделе принудительного исполнения есть горячая линия, с июля мы наладили работу единого контакт-центра. Эта справочно-информационная служба работает на постоянной основе с 9.00 до 18.00 в рабочие дни по единому городскому 8 (017) 200 67 78 и мобильному 8 (044) 529 2000 номерам. В контакт-центр может обратиться любой желающий независимо от места его проживания: в Минске, области, за рубежом.

Анализ деятельности службы показывает, что эта услуга востребована. Только за октябрь поступило более 740 звонков, более 80% из них справочного и разъяснительного характера.

Граждан и представителей юрлиц, как правило, интересует порядок возбуждения исполнительного производства, предоставления сведений об исполнительных производствах, возбужденных в отношении должников. Люди уточняют время работы, график личного приема, контактные данные судебных исполнителей, а также сведения о судебном исполнителе, ведущем исполнительное производство. Получают информацию о наличии задолженности в рамках возбужденных исполнительных производств, порядке ее погашения и др.

Поскольку такие обращения не требуют участия судебного исполнителя, ответы на них предоставляются устно. В некоторых случаях для оперативного разрешения поступающих вопросов операторы контакт-центра вправе соединить обратившихся непосредственно с судебным исполнителем, ведущим исполнительное производство, если звонок поступил в его приемный день.

- Продолжается ли практика, когда судебные исполнители вместе с ГАИ выявляют на дорогах должников? Каковы результаты таких рейдов?

- Да, эта работа продолжается. В ходе рейдовых мероприятий на дорогах сотрудники ГАИ выборочно останавливают транспортные средства для проверки документов, а судебные исполнители в это время проверяют, есть ли на исполнении в отношении этого водителя и владельца транспортного средства исполнительные документы. Также проходят совместные выезды сотрудников отделов принудительного исполнения и ГАИ по месту жительства должников.

С января по июнь проведено 620 таких мероприятий. В результате совместных рейдов судебными исполнителями было окончено 1691 исполнительное производство.

К слову, с целью своевременной оплаты штрафа за превышение скоростного режима на сайте СЗАО "Безопасные дороги Беларуси" владельцы транспортных средств могут подписаться на получение СМС-оповещения о фотофиксации нарушений скоростного режима.

В заключение хотелось бы отметить, что вся проводимая работа в комплексе направлена на оптимизацию деятельности судебных исполнителей. Стоит амбициозная задача - сделать ее не только максимально прозрачной и открытой, но и эффективной, тем самым повысить реальность исполнения исполнительных документов.

Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ,

БЕЛТА.-0-