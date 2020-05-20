Оплата электронных билетов на сайте БЖД стала доступна через интернет-банкинг Беларусбанка

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возможность оплаты с помощью платежной системы интернет-банкинг ОАО "АСБ Беларусбанк" появилась в едином разделе "Услуги пассажирам" на сайте БЖД, сообщили БЕЛТА в пресс-центре Белорусской железной дороги.

Теперь оплатить заказ на официальном сайте БЖД возможно тремя способами: банковской картой VISA, MasterCard и БЕЛКАРТ (через систему платежей Assist), через систему "Расчет" (ЕРИП) и с помощью интернет-банкинга ОАО "АСБ Беларусбанк".

Через онлайн-сервис по продаже билетов (pass.rw.by) возможна не только покупка, но и возврат билетов на поезда с нумерованными местами, оплаченных через платежные системы Assist и интернет-банкинг Беларусбанка.

Помимо поездов с нумерованными местами также доступна продажа билетов на поезда региональных линий эконом-класса и городских линий с возможностью оплаты поездок по определенному маршруту с последующей активацией заказов.

Для пользователей смартфонов и планшетов наиболее удобным будет использование мобильного приложения "БЧ. Мой поезд", отметили в БЖД. Как сообщалось ранее, в мае этого года Белорусская железная дорога внедрила в мобильном приложении возможность оплаты за пользование постельным бельем. В ближайшее время такая опция станет доступна и на сайте rw.by.

"На сегодня Белорусской железной дорогой созданы все условия для продажи электронных билетов во всех видах сообщения", - сказали в пресс-центре.

Популярность электронных систем оформления проездных документов продолжает расти. В настоящий момент через онлайн-сервисы БЖД продается уже более 30% билетов на поезда с нумерованными местами.

Так, за четыре месяца нынешнего года на поезда с нумерованными местами оформлено 792 тыс. электронных билетов, на поезда региональных линий эконом-класса и городских линий - 116 тыс., в том числе 103 тыс. с использованием мобильного приложения "БЧ. Мой поезд". Пользуется популярностью и возможность оформления без посещения билетной кассы льготных электронных билетов на поезда региональных линий эконом-класса для граждан, достигших пенсионного возраста.

"С учетом текущей эпидемиологической обстановки Белорусская железная дорога рекомендует пассажирам выбирать для оформления проездных документов электронные каналы продаж. Это быстро, удобно и безопасно", - отметили в пресс-центре.-0-