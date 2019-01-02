Оплата по месяцам и фотофиксация нарушений - как предлагают изменить платежи за участие в дорожном движении

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси подготовлен проект указа "О платежах за участие в дорожном движении" - госпошлину за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении с физлиц предлагается отменить, сообщает БЕЛТА.

Вместо госпошлины - плата за участие в дорожном движении

Согласно проекту указа, госпошлину для физлиц предлагается упразднить, вместо нее будет плата за участие транспортных средств в дорожном движении. Ее плательщиками будут признаваться физлица, зарегистрировавшие транспортные средства в ГАИ.

Ставки платы установят в базовых величинах (сейчас 1 БВ - Br25,5), они будут зависеть от вида транспорта и (или) его разрешенной максимальной массы. Например, для легкового авто с разрешенной максимальной массой не более 1,5 т ставка платы составит 0,25 БВ в месяц; более 1,5 т, но не более 2 т - 0,5 БВ; более 2 т, но не более 3 т - 0,67 БВ; более 3 т - 0,92 БВ. Ставку платы за мотоцикл предлагается установить в размере 0,17 БВ.

При этом от платы предлагается освободить физлиц, которым принадлежат авто, специально оборудованные для использования инвалидами.

Важный момент - для организаций и индивидуальных предпринимателей госпошлина за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении остается.

Новые сроки оплаты и скидки

Минимальным периодом, за который можно внести плату, будет месяц, максимум можно будет сразу заплатить за 2 года (24 месяца).

За сколько месяцев заплатить - решает сам человек исходя из количества месяцев, когда он хочет использовать авто. При этом если плата за период, за который уже внесли деньги, изменится, то доплачивать дополнительно не придется.

Согласно проекту указа, если сразу платить за 12 и более последовательных календарных месяцев, то к ставке платы применяется понижающий коэффициент 0,8. Таким образом, можно будет получить скидку 20%. Для собственников авто - ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов I или II группы к ставке платы предлагается применять понижающий коэффициент 0,5.

Предполагается, что плату будут вносить в белорусских рублях отдельно за каждое транспортное средство по выбору плательщика до начала его участия в дорожном движении либо не позднее последнего числа месяца, в котором транспортное средство участвовало в дорожном движении, с использованием ЕРИП.

Как будут контролировать?

Предлагается, что этим будет заниматься система контроля и мониторинга за внесением платы за участие в дорожном движении.

За участие в дорожном движении без внесения платы будут взимать ее в двойном размере. Фиксировать проезд будут техническими средствами (работающими в автоматическом режиме специальными техсредствами с функциями фото- и киносъемки, видеозаписи, либо аппаратно-программными комплексами с функцией автоматического распознавания регистрационных знаков).

При повторной фиксации участия одного и того же авто в дорожном движении в течение календарного месяца без платы повторно вносить денежные средства в увеличенном размере не потребуется.

Если плательщик передал управление авто другому лицу, то обязанность по внесению платы, а также платы в увеличенном размере все равно на плательщике.

Согласно проекту указа, формировать базы данных о суммах, которые уже уплачены или их предстоит заплатить в увеличенном размере, будет оператор системы контроля.

Узнать об оплаченном периоде или задолженности физлица смогут в интернете на едином портале электронных услуг на основании номера свидетельства о регистрации транспортного средства (техпаспорта). При согласии плательщика он может получать СМС-рассылку, что заканчивается период, за который внесена плата.

Если оператор системы контроля фиксирует нарушение (факт участия транспортного средства в дорожном движении без внесения платы), то не позднее 2 месяцев со дня фиксации он составляется требование о внесении платы в увеличенном размере. Копия требования в течение 3 дней со дня его вынесения вручается или высылается заказным письмом плательщику, также его могут направить через интернет.

Сумму платы в увеличенном размере нужно будет внести через систему ЕРИП в течение 30 дней с даты составления требования. Если это не сделано, то требование с заявлением о возбуждении исполнительного производства направляется оператором системы контроля в орган принудительного исполнения.

Что еще важно знать

Согласно проекту указа, при взимании платы в увеличенном размере пени не начисляются и не взыскиваются.

Плата (в том числе в увеличенном размере) зачисляется в республиканский дорожный фонд.

Предполагается, что если физлицо уплатит госпошлину за выдачу разрешения до вступления в силу указа, то она засчитывается в счет платы до истечения срока действия указанного разрешения.

Согласно проекту указа, плата за участие транспортных средств в дорожном движении может прийти на смену госпошлине с 1 апреля 2019 года.

Текст проекта указа размещен на сайте Министерства финансов. Предложения по проекту документа можно направлять в адрес Минфина на электронный адрес taxes@minfin.gov.by.-0-