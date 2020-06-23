Оплата услуг адвокатов в Беларуси ниже, чем в сопредельных странах - Чайчиц

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гонорары за услуги у белорусских адвокатов ниже, чем у коллег из сопредельных стран, сообщил председатель Белорусской республиканской коллегии адвокатов (БРКА), член Совета Республики Национального собрания Виктор Чайчиц во время онлайн-видеобрифинга на сайте Национального пресс-центра, приуроченного ко Дню белорусской адвокатуры (26 июня), передает корреспондент БЕЛТА.

"Если говорить о гонораре, то он у наших адвокатов, наверное, самый низкий по сравнению с коллегами из других стран. Даже если сравнивать нас с Россией, не говоря уже о странах Балтии, Германии", - сказал Виктор Чайчиц. Гонорар белорусского адвоката определяется исходя из его профессионализма, сложности и срочности дела.

По словам председателя БРКА, если граждане и жалуются на адвоката, то чаще всего это связано не с высоким гонораром, а с тем, что не удалось добиться желаемого результата. В этом случае приходится рассказывать, что адвокат отвечает за свою работу, а не за те решения, которые принимают другие органы. Он должен представить доказательства и помочь суду, прокуратуре принять правильное решение.

Вместе с тем заботу о тех, кто реально нуждается в юридической помощи и не имеет возможности оплатить работу адвоката (если это касается уголовных дел), государство берет на себя. В этом случае адвокат назначается через юридическую консультацию, а гонорар ему выплачивается из бюджета. Если в дальнейшем человека осудят, с него по месту отбывания наказания будут взыскивать затраченные деньги.

"В отдельных случаях (это касается, допустим, несовершеннолетних, инвалидов I и II группы) адвокаты оказывают юридическую помощь за счет средств коллегии. Когда человека задерживают, он имеет право на бесплатную юридическую консультацию до первого допроса", - отметил Виктор Чайчиц. Всего за 2019 год было дано 80 тыс. бесплатных консультаций.

Адвокат должен работать в соответствии с пожеланиями гражданина, и он связан его позицией. Но высказать свое мнение, как поступать в том или ином случае, адвокат не только может, но и обязан, добавил председатель БРКА.

Если гражданин совершил правонарушение, адвокат может ему посоветовать признать вину и просить о снисхождении. Но если адвокат видит, что гражданина незаслуженно в чем-то подозревают, он никогда не скажет ему взять на себя всю ответственность, чтобы тот рассчитывал на какой-то минимум от правосудия. Это будет нарушением правил профессиональной этики, подчеркнул Виктор Чайчиц.-0-