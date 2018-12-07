Оплатить долги по исполнительным документам можно будет через ЕРИП

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Должники смогут оплачивать задолженности по исполнительным документам через ЕРИП, сообщил в интервью корреспонденту БЕЛТА главный судебный исполнитель Беларуси Дмитрий Коваленко.

"В ближайшее время планируется серьезное нововведение. В ЕРИП появится единая ветка органов принудительного исполнения, благодаря чему должники смогут оплатить всю имеющуюся у них задолженность по разным исполнительным документам. Ветка уже создана, технически система доработана, остается завершить тестирование", - сказал Дмитрий Коваленко.

Такая возможность серьезно упростит жизнь и самим должникам, уверен главный судебный исполнитель. После оплаты через ЕРИП не придется нести в органы принудительного исполнения никаких подтверждающих документов. Судебный исполнитель будет проинформирован о факте оплаты в электронном виде. При этом человек может оплатить как всю сумму задолженности сразу, так и частично. В любом случае система распределит денежные средства так, как это необходимо: исходя из очередности, предусмотренной законом.

За счет внедрения информационных технологий в целом планируется упростить работу со сторонами исполнительного производства. Ранее БЕЛТА уже анонсировалось, что вскоре должникам будут сообщать о возбуждении исполнительного производства с помощью автодозвона и СМС-рассылки. Рассматривается возможность информирования и с помощью других способов: уведомление сторон по электронной почте, посредством гибридной почты и т.д.

Предполагается также создание личных кабинетов для сторон исполнительного производства. Благодаря этому можно будет в режиме реального времени отслеживать движение исполнительного документа, а также меры и действия, предпринятые судебным исполнителем. "Если должник изъявит желание получать всю информацию в личный кабинет, документы мы и будем туда направлять. Личный кабинет также даст возможность обратной связи: через него, например, можно подавать заявления", - отметил Дмитрий Коваленко.

У Министерства юстиции масштабные планы по дальнейшему развитию и совершенствованию информационных технологий, в том числе по полному переходу к электронному исполнительному производству и автоматизации информационного обмена между государственными органами и организациями, сторонами исполнительного производства.

*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0-