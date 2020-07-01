Оплатить пользование постельным бельем в поездах теперь можно на сайте БЖД

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога предоставила возможность оплатить пользование постельным бельем при покупке билета на официальном сайте в разделе "Услуги пассажирам", сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

Услуга предоставляется по желанию при оформлении электронных проездных документов в купейных, плацкартных вагонах и вагонах "СВ" поездов межрегиональных линий.

Чтобы оплатить пользование постельным бельем нужно при покупке электронных билетов в разделе "Данные пассажиров" поставить галочку в соответствующем поле. В этом случае цена данной услуги включается в стоимость проезда для всех мест в заказе. Сведения об оплаченной услуге автоматически поступают на мобильные терминалы контроля посадки проводников, которые выдают комплекты постельных принадлежностей пассажирам после проверки проездных документов.

Кроме того, опция доступна в мобильном приложении "БЧ. Мой поезд" с 13 мая. С момента ее внедрения возможностью оплатить белье с помощью смартфона воспользовались более 6,1 тыс. пассажиров.-0-