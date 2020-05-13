Оплатить пользование постельным бельем теперь можно в мобильном приложении БЖД

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога внедрила в мобильном приложении "БЧ. Мой поезд" возможность оплатить пользование постельным бельем, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

Услуга предоставляется по желанию потребителей при оформлении электронных проездных документов в купейных, плацкартных вагонах и вагонах "СВ" поездов межрегиональных линий.

Для оплаты пользования постельным бельем необходимо при покупке электронных билетов через мобильное приложение в разделе "Данные пассажиров" поставить галочку в соответствующем поле. В этом случае цена услуги включается в стоимость проезда для всех мест в заказе.

Сведения об оплате автоматически поступают на мобильные терминалы контроля посадки проводникам, которые выдают комплекты постельных принадлежностей пассажирам после проверки проездных документов.

Новый функционал будет доступен пользователям после обновления мобильного приложения на их устройствах. Также в ближайшее время возможность оплатить пользование постельным бельем будет внедрена и на сайте Белорусской железной дороги www.rw.by.-0-