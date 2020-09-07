Оппозиция в Беларуси пытается повторить оранжевую революцию - украинский политолог

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оппозиция в Беларуси пытается повторить оранжевую революцию. Такое мнение высказал в эфире телеканала ОНТ украинский политолог, философ Михаил Минаков.

"Оппозиция в Беларуси пытается повторить оранжевую революцию. Но Беларусь сильно отличается от Украины. Население гораздо богаче, социально-экономическое равенство гораздо выше. Это протест обеспеченных граждан. Белорусам есть что терять", - сказал Михаил Минаков.

По его словам, часть европейских аналитиков, особенно из Франции и Италии, пытается сравнивать происходящее с арабской весной. Украинский политолог напомнил о последствиях тех событий. "Свободы больше не стало в результате. Арабская весна привела в том числе к гражданским войнам и самоуничтожению определенных политических сообществ", - подчеркнул он.-0-